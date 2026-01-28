Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα είχε τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, βυθίζοντας στο πένθος τόσο την οικογένεια του ΠΑΟΚ όσο και την ελληνική κοινωνία.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού έγραψε χαρακτηριστικά: «Θεέ μου… όχι άλλο… Σήμερα σιωπή, η πόλη μας πενθεί», συνοδεύοντας το μήνυμα με μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθεί η ανάρτηση: