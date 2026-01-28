«Δεν πρέπει να ονοματίσουμε το δυστύχημα ότι είναι μια τραγωδία του ΠΑΟΚ. Πρέπει όλοι να γίνουμε ένα, μια αγκαλιά. Να μην μας χωρίζει το χρώμα. Να μας ενώνει η αγάπη», δήλωσε στο ThessPost.gr, ο πάτερ Χρήστος, γνωστός ως παπα-ΠΑΟΚ, μιλώντας για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία με θύματα επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Ο πάτερ Χρήστος από την στιγμή που έμαθε την είδηση αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυα του. «Είναι από τα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος. Το έμαθαν τα παιδιά μου, μου το είπαν, το διάβασα στο διαδίκτυο. Κλαίμε όλοι από εκείνη την ώρα», ανέφερε συγκλονισμένος.

Όπως σημείωσε, γνώριζε προσωπικά τους νεαρούς που επέβαιναν στο βαν και ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Λυών. «Είναι δικά μας παιδιά, από περιοχές δίπλα μας. Όλους τους γνώριζα. Μίλησα με τις οικογένειές τους και τους είπα πως θα πάω από κοντά να τους δω».

Παράλληλα, στάθηκε και στη σειρά τραγικών γεγονότων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. «Αναλογίζομαι αυτές τις μέρες τρία συνεχόμενα δραματικά περιστατικά και πραγματικά είναι ανεξήγητο. Δύο γυναίκες που χάθηκαν στις πλημμύρες πριν από μία εβδομάδα, πέντε μητέρες που έφυγαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο και τώρα αυτά τα επτά παιδιά».

Ένα σύνδεσμο από ψηλά

Αυτές τις στιγμές ο πάτερ Χρήστος τόνισε πως τα λόγια στερεύουν. «Τώρα περισσότερο πρέπει να φωνάξει και να μιλήσει η σιωπή μας. Να δώσει κουράγιο η αγκαλιά μας», υπογράμμισε.

Και συμπλήρωσε πως «πρέπει να δούμε την ελπίδα που δίνει η Εκκλησία μας μέσα από την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Περιμένουμε όλοι την Ανάσταση. Και εμείς θα φύγουμε και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι μακάρι να φύγουμε πιο νωρίς από τα παιδιά μας και να ανταμώσουμε όλοι εκεί πάνω και να κάνουμε έναν σύνδεσμο ΠΑΟΚτσήδικο».