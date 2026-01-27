Σε αποχώρηση από την Μινεάπολη οδηγείται ο «σκληρός» διοικητής της συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο που έχει γίνει το δημόσιο πρόσωπο της καταστολής στην πόλη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναδιατάσσει την ηγεσία της επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής και περιορίζει τη ομοσπονδιακή παρουσία, έπειτα από την δολοφονία του Άλεξ Πρέτι.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι ο 55χρονος, ο οποίος έχει αποτελέσει στόχο έντονης κριτικής από Δημοκρατικούς και οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών, θα αποχωρήσει από τη Μινεσότα μαζί με μέρος των πρακτόρων που είχαν αναπτυχθεί μαζί του.

Άλλο πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι ο Μποβίνο έχασε τον κομμένο και ραμμένο στα δικά του μέτρα τίτλο του «διοικητή άνευ χαρτοφυλακίου» (commander at large) της συνοριοφυλακής και θα επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του ως επικεφαλής τομεάρχης στον τομέα El Centro στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού, στην Καλιφόρνια.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», στη Μινεσότα για να επιβλέπει επί τόπου τις επιχειρήσεις – με την κωδική ονομασία «Operation Metro Surge» – ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον ίδιο τον πρόεδρο.

Προσπαθούν να κρύψουν τον υποβιβασμό του Μποβίνο;

Η αποχώρηση του Μποβίνο σηματοδοτεί μια αλλαγή στρατηγικής από τον Λευκό Οίκο, μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου νοσηλευτή.

Η είδηση για τον υποβιβασμό του Μποβίνο μεταδόθηκε αρχικά από το περιοδικό Atlantic τη Δευτέρα και το δημοσίευμα επικαλείτο ως πηγή αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), το οποίο εποπτεύει τη συνοριοφυλακή και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), καθώς και δύο ακόμη άτομα με γνώση της αλλαγής.

Το Atlantic ανέφερε ότι ο Μποβίνο αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα. Το DHS αντέδρασε στις αναφορές περί υποβιβασμού, απαντώντας σε ανάρτηση του συντηρητικού influencer Νικ Σόρτορ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο επίσημος ρόλος του Μποβίνο – «διοικητής άνευ χαρτοφυλακία» – καταργήθηκε.

«Ο αρχηγός Γκρέγκορι Μποβίνο ΔΕΝ έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του», απάντησε η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, παραπέμποντας σε προηγούμενες δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η οποία είχε χαρακτηρίσει τον Μποβίνο «βασικό μέλος της ομάδας του προέδρου και σπουδαίο Αμερικανό».

Βασικός στόχος των διαδηλωτών

Η είδηση της αποχώρησης του Μποβίνο δεν απέτρεψε δεκάδες διαδηλωτές από το να συγκεντρωθούν έξω από το ξενοδοχείο όπου θεωρούνταν ότι διέμενε. Η αστυνομία περιορίστηκε σε επιτήρηση της συγκέντρωσης και να κρατήσει τους συγκεντρωμένους μακριά από την είσοδο του ξενοδοχείου.

Ο Μποβίνο υπήρξε ένας από τους πιο επιθετικούς υποστηρικτές της εκστρατείας απελάσεων του Τραμπ, προβάλλοντας τις επιχειρήσεις με καλοστημένα βίντεο που θύμιζαν ταινίες δράσης. Συχνά ο ίδιος, με κοντοκουρεμένα μαλλιά και επιβλητική παρουσία, ήταν ο μοναδικός που είχε ακάλυπτο το πρόσωπο του και εμφανιζόταν περιτριγυρισμένος από ομάδα πρακτόρων με μαύρα καλύμματα λαιμού και μάσκες. Πρόσφατα εμφανίστηκε στους χιονισμένους δρόμους της Μινεάπολης φορώντας στρατιωτικό πράσινο παλτό με αποτέλεσμα αρκετοί να κάνουν συγκρίσεις με τη Γκεστάπο.

Το CNN μετέδωσε τη Δευτέρα ότι το DHS ανέστειλε την πρόσβαση του Μποβίνο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μποβίνο είχε υπερασπιστεί σθεναρά τους πράκτορές του, παρά το ότι βιντεοληπτικό υλικό διέψευδε τους ισχυρισμούς του, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα και του Πρέτι το Σαββατοκύριακο.

«Αυτό μοιάζει με περίπτωση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και να σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου στο σημείο», είχε δηλώσει ο Μποβίνο μετά τον θάνατο του Πρέτι.

Βίντεο, ωστόσο, έδειχναν ότι ο Πρέτι κρατούσε κινητό τηλέφωνο και όχι όπλο και ότι οι πράκτορες τον είχαν αφοπλίσει πριν τον σκοτώσουν. Πέρυσι, ο Μποβίνο είχε δεχθεί επίπληξη από ομοσπονδιακό δικαστή για ψευδή κατάθεση στο δικαστήριο.