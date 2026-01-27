Προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται για το ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες – μέλη συνεργείου της Εταιρείας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος κι αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις, αν δηλαδή είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας και τι ακριβώς έγινε γύρω από αυτό το έργο.

Η προκαταρκτική θα συσχετιστεί με τη δικογραφία που σχηματίζει η Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε χθες το απόγευμα και από την ΕΥΑΘ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες με συγκέντρωση καταθέσεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα συσχετισθούν όλα τα video που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προκειμένου η προανακριτική αρχή να έχει σφαιρική άποψη για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ώρα, όπως θα συγκεντρωθούν και τα έγγραφα των αδειών, για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν και τι ακριβώς έχει γίνει σε εκείνο το σημείο και πριν το σχετικό έργο, προκειμένου να αποδοθούν, αν υπάρχουν, ποινικές ευθύνες.

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, στη διάρκεια εργασιών του κλιμακίου της ΕΥΑΘ, όταν «έσκασε» αγωγός, διέλυσε τη σκαλωσιά και πέταξε τους εργάτες στον δρόμο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων, που διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.