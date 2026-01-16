Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Τα συμβόλαια αναφοράς (benchmark futures) καταγράφουν άνοδο άνω του 20% σε εβδομαδιαία βάση, σπάζοντας μια πολύμηνη περίοδο υποτονικών διακυμάνσεων σε στενό εύρος τιμών. Το ράλι σηματοδοτεί μια ουσιαστική μεταστροφή στην αγορά, καθώς η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση συναντά εκ νέου γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Το κλίμα έχει αλλάξει πλήρως, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει σχεδόν “τέλεια καταιγίδα”», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, παρότι οι τιμές απέχουν σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά της ενεργειακής κρίσης του 2022, η απότομη άνοδος αναδεικνύει πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου σε παρατεταμένα άλματα της ζήτησης και σε έντονη μεταβλητότητα. Στην αρχή της περιόδου θέρμανσης τα αποθέματα θεωρούνταν επαρκή, την περίοδο μάλιστα που τα επενδυτικά κεφάλαια είχαν υιοθετήσει την πιο απαισιόδοξη στάση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών απέναντι στο ευρωπαϊκό αέριο.

Εις βάρος της βιομηχανίας και των καταναλωτών

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για την προσφορά στην περιοχή. Αν και η πρόσφατη μεταβλητότητα προσφέρει ευκαιρίες κέρδους στους traders, συνήθως λειτουργεί εις βάρος της βιομηχανίας και των καταναλωτών.

Την ίδια ώρα, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου είναι γεμάτα σε ποσοστό κάτω του 52%, έναντι εποχικού μέσου όρου πενταετίας περίπου 67%. Οι έντονες αποσύρσεις από τις αποθήκες φέρνουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την αναπλήρωση των αποθεμάτων ενόψει του επόμενου καλοκαιριού.

Το πρόσφατο ράλι αναδεικνύει και μια βαθύτερη διαρθρωτική αλλαγή. Η Ευρώπη έχει χάσει μεγάλο μέρος της ευελιξίας που διέθετε στο παρελθόν για να απορροφά σοκ στην προσφορά, με τις αποθήκες να αποτελούν πλέον ένα από τα ελάχιστα «μαξιλάρια» ασφαλείας, καθώς η ήπειρος προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η αναπλήρωση αποθεμάτων βασίζεται συνήθως στο να είναι τα θερινά συμβόλαια φθηνότερα από εκείνα του επόμενου χειμώνα, μια δομή τιμών που ανατράπηκε αυτή την εβδομάδα, όπως είχε συμβεί και πριν από έναν χρόνο, προκαλώντας τότε έντονες ανησυχίες.

Εκτοξεύτηκε η ζήτηση

Παρότι η Ευρώπη έχει καταφέρει να προσελκύσει επαρκείς ποσότητες LNG μέσω θαλάσσης αυτόν τον χειμώνα και οι ροές από τη Νορβηγία παραμένουν σχετικά σταθερές, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες εβδομάδες εκτόξευσε τη ζήτηση, η οποία μέχρι πρότινος ήταν συγκρατημένη. Για να συνεχίσει να εξασφαλίζει φορτία έναντι άλλων αγοραστών, η Γηραιά Ηπειρος χρειάζεται να διατηρεί ένα επίπεδο στήριξης των τιμών.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενισχύουν περαιτέρω την άνοδο, σύμφωνα με τον James Waddell, επικεφαλής ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και παγκόσμιου LNG στην Energy Aspects. Ο ψυχρός καιρός στην Ευρώπη και την Ασία, τα χαμηλά αποθέματα και οι εντάσεις που εμπλέκουν το Ιράν έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου, ενώ οι traders αναγκάζονται να κλείσουν θέσεις που βασίζονταν στην προσδοκία ταχείας επιστροφής του ρωσικού αερίου.

Επιπλέον, καταιγίδα στη Γαλλία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένες πυρηνικές μονάδες, αυξάνοντας περαιτέρω την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.