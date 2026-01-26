Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή, πόσα και ποια θα είναι τα στάδια της αναθεώρησης του Συντάγματος. Ποιες διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της χώρας θα τροποποιηθούν και με ποιο τρόπο.

Στο podcast με τίτλο « Η αναθεώρηση του Συντάγματος σε 6 κεντρικούς άξονες» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:27 Η αναθεώρηση του Συντάγματος ως διαδικασία και τα βήματα αυτής.

1:48 Οι έξι κεντρικοί άξονες της αναθεώρησης: Το άρθρο 86.

3:57 Η ηγεσία της Δικαιοσύνης και ο δρόμος προς την ανεξαρτησία της.

5:55 Τι συζητείται όσον αφορά τη νομιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

6:54 Οι τροποποιήσεις που χρειάζεται το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος.

8:07 Οι αλλαγές στη θητεία και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

8:58 Το άρθρο 16 και ο γρίφος των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

9:59 Η αναθεώρηση του Συντάγματος υπό το πρίσμα των εκλογών.

