Ισχυρή βροχόπτωση ξεκίνησε στην Αθήνα που μετράει τις πληγές της από την χθεσινή κακοκαιρία.

Όπως είχε αναφέρει σε ανάρτησή του νωρίτερα ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης «κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή»

Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης στο Mega, έκανε λόγο για νέο γύρο βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες στην Αττική.

Όπως ανέφερε, βάσει των τελευταίων προγνωστικών στοιχείων, γύρω στις 19:00 αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου βροχή, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να πέσει και πάλι σημαντική ποσότητα νερού, ωστόσο όχι με την ίδια ένταση και ραγδαιότητα που καταγράφηκε στις χθεσινές βροχοπτώσεις.

Ο κ. Καλλιάνος τόνισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ήδη πληγείσες περιοχές, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν εκ νέου τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Πόσο θα κρατήσει η βροχή;

Σύμφωνα με το meteo, τα φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι τις 23:00 ενώ θα ακολουθήσει ασθενής βροχή μέχρι τις 02:00.