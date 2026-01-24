Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το νέο μέτρο συνοδεύεται από κίνητρα για τις επιχειρήσεις, που έχουν ήδη επιλέξει ή θα επιλέξουν να ενταχθούν νωρίτερα στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης η οποία αποτελεί ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του φοροελεγκτικού μηχανισμού για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και των εικονικών τιμολογίων που διακινούνται στην αγορά.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Πρώτες μπαίνουν στο νέο καθεστώς οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023.

Για αυτές, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ενώ έως τις 31 Μαρτίου προβλέπεται περίοδος σταδιακής προσαρμογής, κατά την οποία θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα υφιστάμενα εμπορικά ή λογιστικά συστήματα και οι ειδικές φόρμες καταχώρησης.

Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio και να έχουν περάσει στην πράξη στο νέο σύστημα.

Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, για τις οποίες το νέο καθεστώς ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου 2026, με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις αντί για χειρόγραφα ή απλά ψηφιακά τιμολόγια, θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά, ασφαλή συστήματα για την έκδοση και λήψη των τιμολογίων.

Ειδικότερα:

Συναλλαγές εντός Ελλάδας: Για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το δέχεται.

Συναλλαγές με το εξωτερικό. Για χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική ενώ για χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν είναι προαιρετική.

Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να γίνει:

Μέσω πιστοποιημένων παρόχων με απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Μέσω της εφαρμογής “timologio” η οποία παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ.

Τα κίνητρα

Όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο μήνες πριν την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο.

Για να εξασφαλίσουν το φορο-μπόνους οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Πηγή: ot.gr