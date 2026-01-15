Από τις 2 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων βάζοντας οριστικό τέλος στην έκδοση και διακίνηση χάρτινων φορολογικών παραστατικών.

Το μέτρο εντάσσεται στον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, με την ΑΑΔΕ να αποκτά τη δυνατότητα άμεσων διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά, ασφαλή συστήματα για την έκδοση και λήψη των τιμολογίων.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τις μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023.

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 31 Μαρτίου 2026, κατά την οποία θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα υφιστάμενα εμπορικά ή λογιστικά συστήματα με τις ειδικές φόρμες καταχώρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή στο νέο καθεστώς.

Προβλέπονται φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα νωρίτερα

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η υποχρεωτική εφαρμογή μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου 2026, με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά, ασφαλή συστήματα για την έκδοση και λήψη των τιμολογίων.

Στο πλαίσιο αυτό για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το δέχεται ενώ για συναλλαγές με χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική και για χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν προαιρετική.

Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να γίνει μέσω παρόχου με επιλογή μιας από τις εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή μέσω της εφαρμογής «timologio» το οποίο παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ.

Φορολογικά κίνητρα

Παράλληλα, προβλέπονται φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα νωρίτερα, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση για δαπάνες αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και προσαύξηση κατά 100% της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης για τον πρώτο χρόνο χρήσης.

Πηγή ΟΤ