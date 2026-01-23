Η διάταξη που δίνει την δυνατότητα σε διαζευγμένους γονείς να ζητούν αναστολή της πρωτόδικης απόφασης για την επιμέλεια των παιδιών τους έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις καθώς συνδυάζεται με την προσωπική ιστορία της υπουργού Τουρισμού Ολγας Κεφαλογιάννη.

Τι απαντά όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης για την εν λόγω διάταξη και ποιες εξηγήσεις δίνει για την ψήφιση της. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και εξ όσων προκύπτει από την διαδικασία ψήφισης της εν λόγω διάταξης τα πράγματα περιγράφονται ως εξής.

Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ενσωματώθηκαν από την αρχή, όχι ως αιφνίδιες τροπολογίες διατάξεις διαφόρων υπουργείων, συνολικά 12 για τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και διατάξεις, συνολικά οκτώ του υπουργείου Δικαιοσύνης μεταξύ των οποίων και αυτή για την επιμέλεια και τη φροντίδα γενικά των παιδιών σε περιπτώσεις διαζευγμένων γονιών η γονιών που δεν ζουν πλέον μαζί.

Τι προβλέπει αυτή η διάταξη

Προβλέπει ότι όταν το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό (πρωτοδικείο) εκδώσει μια απόφαση για θέματα που σχετίζονται με την επιμέλεια και γενικότερα τη φροντίδα ανήλικων παιδιών ανάμεσα στους γονείς που δεν ζουν μαζί, και ένας από αυτούς ασκήσει έφεση γιατί δεν συμφωνεί με όσα το δικαστήριο αποφάσισε, τότε δίνεται μια δυνατότητα που μέχρι τώρα στις οικογενειακές διαφορές δεν υπήρχε, ενώ υπήρχε σε πολλές άλλες.

Ποια είναι η δυνατότητα

Οτι ο γονιός που άσκησε την έφεση, ως ότου βγει η απόφαση του εφετείου, μπορεί να ζητήσει από το πρωτοδικείο, να ανασταλεί η απόφαση που εκδόθηκε για την επιμέλεια η την φροντίδα των παιδιών.

Αναστολή όχι κατάργηση της απόφασης, κάτι τέτοιο άλλωστε δεν μπορεί να γίνει, ούτε νέα δίκη στο πρωτοδικείο.

Από το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζεται επίσης, ότι η εν λόγω διάταξη συζητήθηκε, όπως και οι υπόλοιπες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής και υπερψηφίστηκε με 180 ψήφους μεταξύ άλλων και από το ΚΚΕ, ενώ άλλα κόμματα (Ελληνική Λύση) ψήφισαν παρών.