Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ μετά το πέρας της συνάντησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η συνάντηση ήταν «πολύ καλή» και θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζοντας ότι το μόνο που χρειάζεται να ειπωθεί είναι ότι «ο πόλεμος πρέπει να τελειώνει». Σύμφωνα με τον ίδιο, στην συνάντηση με τον Ζελένσκι -η οποία κράτησε περίπου μια ώρα- δεν συζητήθηκε το ζήτημα της συμμετοχής της Ουκρανίας στο Συμβούλιο της Ειρήνης.

Κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θεωρεί πως οι δύο πλευρές «πλησιάζουν» σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να προχωρήσουμε, αλλιώς θα είναι ντροπή», μιλώντας έξω από τον χώρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Χθες το βράδυ δε είχε πει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια συμφωνία για την Ουκρανία σημαίνει πως Ζελένσκι και Πούτιν «είναι ηλίθιοι».

Στη Μόσχα σπεύδουν Γουίτκοφ Κούσνερ

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε και στην επικείμενη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα που θα έχει ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ «σήμερα ή αύριο», τονίζοντας ότι οι δύο βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.