Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα στις 14:00 (ώρα Ελλάδος) στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής προεδρίας, Σέρχι Νικιφόροφ, αμέσως μετά τη συνάντηση, στις 15:30, ο κ. Ζελένσκι θα εκφωνήσει μια βαρυσήμαντη ομιλία. Η συνάντηση αυτή θεωρείται κομβική, καθώς συμπίπτει με τις εντατικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Μόνο ένα σημείο απομένει»

Λίγες ώρες πριν από το τετ-α-τετ των δύο ηγετών, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, πυροδότησε αισιοδοξία δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε οριακό σημείο.

«Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο. Έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές του και, αν υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, θα το επιλύσουμε», τόνισε ο Γουίτκοφ, κάνοντας λόγο για «μεγάλη πρόοδο».

Η διπλωματική κινητικότητα μεταφέρεται άμεσα στη Ρωσία. Ο Στιβ Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, αναχωρεί σήμερα για τη Μόσχα προκειμένου να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της ρωσικής πλευράς.

Ο επόμενος σταθμός των διαπραγματεύσεων θα είναι το Αμπού Ντάμπι, όπου θα λάβουν χώρα εξειδικευμένες συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων.

Τα «αγκάθια» της συμφωνίας

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, η εξίσωση παραμένει δύσκολη μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Τα κύρια σημεία τριβής εστιάζονται:

Στο καθεστώς των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών.

Στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο για την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έστειλε το δικό του μήνυμα, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν διατεθειμένες να εξοπλίσουν πλήρως την Ουκρανία, κίνηση που ερμηνεύεται ως μέσο πίεσης προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.