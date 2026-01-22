Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική προχωρά και σήμερα Πέμπτη 22/1 η Τροχαία μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους.
Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κλειστοί παραμένουν κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική.
Κλειστοί δρόμοι
Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
- Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
- Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.
- Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.
- Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.