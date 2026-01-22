Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική προχωρά και σήμερα Πέμπτη 22/1 η Τροχαία μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κλειστοί παραμένουν κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική.

Κλειστοί δρόμοι

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας: