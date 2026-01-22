Η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω της αρκετά προβλήματα με αποτέλεσμα ο ΟΑΣΑ να προχωρήσει σε αλλαγές δρομολογίων. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τροποποιήσεις σε έξι λεωφορειακές γραμμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις:

• Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί – Αγία Τριάδα

• Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης

• Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη)

• Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης)

• Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).

• Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις: 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως νεωτέρας.