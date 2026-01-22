Για πολλούς εργαζόμενους το φάσμα της ανεργίας είναι μια σκληρή πραγματικότητα που δεν αντιμετωπίζουν μόνο μία φορά στη ζωή τους και το επίδομα ανεργίας είναι ο το μόνο ισχνό μέσο βιοπορισμού για αυτή την περίοδο, μέχρι να ξαναβρούν δουλειά.

Προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας

Δείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που ισχύουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου ένας άνεργος να λάβει επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά.

τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους, απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:

Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ

Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή

Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)

Να μην αυτοαπασχολούνται

Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση.

Νέο επίδομα ανεργίας από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου 2026 περνά σε καθεστώς καθολικής εφαρμογής το νέο επίδομα ανεργίας, το ύψος του οποίου – υπό προϋποθέσεις – μπορεί να φτάσει έως τα 1.295 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών του δικαιούχου.

Η πιλοτική εφαρμογή του επιδόματος που αφορούσε 12.500 ανέργους ολοκληρώνεται – μετά από ένα έτος – στις αρχές Μαρτίου και αμέσως μετά τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο μέτρο.

Πηγή: OT.GR