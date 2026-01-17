Ανάστατη είναι η Λάρνακα της Κύπρου, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε γύρω στις 15:30, στο κέντρο της πόλης. Οι πρώτες πληροφορίες αφορούσαν συμπλοκή και οι επόμενες ρίψη πυρών, έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο. Κεντρικές οδικές αρτηρίες γύρω από το σκηνικό του επεισοδίου, ανάμεσα τους η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες, αποκλείστηκαν, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το philenews, στον καβγά ενεπλάκησαν Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί, ενώ εντοπίστηκε ένας τραυματίας σε νοσοκομείο. Η Αστυνομία έχει πληροφορίες για τουλάχιστον άλλους τρεις τραυματίες, τους οποίους προσπαθεί να εντοπίσει.

Στο οπτικοακουστικό υλικό που εξασφάλισε το Sigmalive, καταγράφεται η σοκαριστική συμπλοκή.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στο σημείο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γι’ αυτόν τον λόγο, οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

Από τα δεδομένα που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας, προκύπτει ότι στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται γνωστό στις Αρχές πρόσωπο, κάτοικος Λάρνακας. Ηιαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό προχωρά άμεσα και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.