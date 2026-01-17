Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τον ασφαλή εντοπισμό της Λόρας και τη διερεύνηση των λόγων που την οδήγησαν να εγκαταλείψει την οικογένειά της.

Υπενθυμίζεται, ότι οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τους γονείς της στην Ασφάλεια Πάτρας. Στις αρχικές τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι για κάποιο διάστημα τούς είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Υπήρξε τρίτο πρόσωπο; Τι εξετάζουν οι Αρχές

Κεντρικά ζητήματα για τις Αρχές παραμένουν το αν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου και οι λόγοι για τους οποίους η νεαρή κοπέλα εξαφάνισε κάθε ίχνος της.

Γείτονας της οικογένειας, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι οι γονείς κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία της. «Ενημέρωσαν την αστυνομία ότι είχε πάρει ταξί και έτσι διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν υπήρχε λόγος να ψάξουν στη γειτονιά. Πήγαν σε φούρνο και σε άλλα καταστήματα με κάμερες, πήραν τα στοιχεία και τα παρέδωσαν στις Αρχές», τόνισε.

Το μπλόκο στους γονείς της Λόρας – Γιατί δεν κατεβαίνουν Αθήνα

Όπως εξήγησε, η μητέρα ήθελε να ταξιδέψει στην Αθήνα, όμως οι αστυνομικοί την απέτρεψαν, προκειμένου να μην δυσκολέψει μια ενδεχόμενη επιστροφή της Λόρας. Παράλληλα, ο πατέρας παραμένει προστατευτικός απέναντι στην κόρη του, χωρίς ποτέ να έχει υιοθετήσει βίαιες συμπεριφορές.

Ο γείτονας σημείωσε επίσης ότι η Λόρα έβγαινε από το σπίτι κυρίως λόγω της ανάγκης της να επικοινωνεί και να κατανοεί καλύτερα τον κόσμο γύρω της, και όχι επειδή περιοριζόταν από τους γονείς.

Η οικογένεια έχει πολλούς φίλους στην Πάτρα και στηρίζει την κόρη της με αγάπη και φροντίδα.