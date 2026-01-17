Η εικόνα παιδιών και νεαρών ενηλίκων, «καρφωμένων» επί ώρες με το χειριστήριο στο χέρι, μπροστά από μια οθόνη, είναι συνήθης σε κάθε σπίτι. Τώρα, μια νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Curtin στο Περθ της Αυστραλίας, αποκαλύπτει πόσες ώρες videogames την εβδομάδα μπορούν να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Πάνω από 10 ώρες το «κλειδί»

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nutrition», η ενασχόληση με τα videogames περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα, βλάπτει σοβαρά νευραλγικές παραμέτρους της καθημερινότητας και τελικώς της υγείας.

Οι τρεις ομάδες εθελοντών

Προκειμένου να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές μελέτησαν 317 φοιτητές πέντε πανεπιστημίων της Αυστραλίας, με μέση ηλικία τα 20 έτη. Χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες, με βάση τον χρόνο που οι ίδιοι είχαν δηλώσει ότι περνούν, παίζοντας videogames: η πρώτη ομάδα περιελάμβανε όσους έπαιζαν λίγο (0-5 ώρες την εβδομάδα), η δεύτερη εκείνους που έπαιζαν μέτριο διάστημα (5-10 ώρες την εβδομάδα) και η τρίτη εκείνους που έπαιζαν πολύ (πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα).

Οπως προέκυψε, όσοι έπαιζαν λίγο ή μέτρια, εμφάνιζαν παρόμοιες παραμέτρους υγείας. Η κατάσταση φάνηκε να χειροτερεύει σημαντικά, όταν η ενασχόληση με τα videogames ξεπερνούσε τις 10 ώρες εβδομαδιαίως.

Ζήτημα το υπερβολικό gaming, όχι το gaming γενικώς

Οπως ανέφερε ο καθηγητής Μάριο Σιέρβο από τη Σχολή Πληθυσμιακής Υγείας του Πανεπιστημίου Curtin, τα ευρήματα μαρτυρούν ότι το ζήτημα – «κλειδί» είναι το υπερβολικό gaming και όχι το ίδιο το gaming. «Αυτό που είδαμε ήταν ότι οι συμμετέχοντες που έπαιζαν ως και 10 ώρες την εβδομάδα, είχαν παρόμοια εικόνα σε ό,τι αφορούσε τη διατροφή, τον ύπνο και το σωματικό βάρος. Οι μεγάλες διαφορές εμφανίζονταν σε όσους έπαιζαν πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα – η συγκεκριμένη ομάδα παρουσίαζε σαφή απόκλιση από το υπόλοιπο δείγμα».

Οι σημαντικές διαφορές

Και ποιες ήταν αυτές οι διαφορές; Σημαντική πτώση στην ποιότητα της διατροφής και υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Τα άτομα που έπαιζαν πολλές ώρες videogames, είχαν μέσο Δείκτη Μάζας Σώματος 26,3 kg/m2, σε σύγκριση με 22,2kg/m2 και 22,8kg/m2 στις ομάδες της χαμηλής και μέτριας χρήσης αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι ΔΜΣ άνω του 25 δείχνει υπέρβαρο άτομο, ενώ ο ΔΜΣ της τάξεως του 22 φανερώνει φυσιολογικό βάρος. «Κάθε επιπλέον ώρα gaming την εβδομάδα, φάνηκε να συνδέεται με πτώση στην ποιότητα της διατροφής, ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή και το βάρος, όπως το στρες, η φυσική δραστηριότητα κ.α.», σημείωσε ο καθηγητής Σιέρβο.

Σύνδεση με διαταραχές του ύπνου

Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι ομάδες ανέφεραν σχετικά κακή ποιότητα ύπνου, ωστόσο όσοι έπαιζαν μέτρια ή πολύ, είχαν χειρότερα σκορ σε σύγκριση με όσους έπαιζαν λίγο – συνολικά φάνηκε ότι όσο περισσότερες ήταν οι ώρες του gaming, τόσο ισχυρότερη ήταν η σύνδεση με διαταραχές του ύπνου.

Σαφές μοτίβο αύξησης του κινδύνου προβλημάτων

«Η μελέτη αυτή δεν αποδεικνύει ότι το gaming προκαλεί προβλήματα στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος, αλλά δείχνει ένα σαφές μοτίβο, σύμφωνα με το οποίο, το υπερβολικό gaming μπορεί να συνδέεται με αύξηση του κινδύνου για όλα αυτά τα προβλήματα», επεσήμανε ο δρ Σιέρβο και συμπλήρωσε ότι «τα δεδομένα μας μαρτυρούν ότι η χαμηλή και μέτρια ενασχόληση με τα videogames δεν προκαλεί σε γενικό πλαίσιο προβλήματα. Ωστόσο, το υπερβολικό gaming έχει αρνητική επίδραση σε υγιεινές συνήθειες, όπως η ισορροπημένη διατροφή, ο σωστός ύπνος και η φυσική άσκηση».

Συστάσεις στους gamers

Κλείνοντας, ο καθηγητής συνέστησε στους gamers να κάνουν διαλείμματα όταν παίζουν, να αποφεύγουν να παίζουν αργά τη νύχτα, αλλά και να επιλέγουν υγιεινά σνακ όταν πεινούν, προκειμένου να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.