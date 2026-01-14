Η γνωστή ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι κρίθηκε αθώα από την ιταλική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε, σχετικά με το σκάνδαλο απάτης, γνωστό ως Pandorogate.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου γλυκού και πασχαλινών αυγών.

Οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι η Φεράνι γνώριζε ότι δεν είχαν καταβληθεί για αγαθοεργίες -όπως πίστευαν οι καταναλωτές- τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις. Η ινφλουένσερ ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

«Ο εφιάλτης τελείωσε», ήταν τα πρώτα λόγια της ινφλουένσερ. «Είμαι πολύ χαρούμενη που ξαναπαίρνω τη ζωή μου. Ήταν δύο πολύ δύσκολα χρόνια. Είχα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αποδόθηκε πράγματι δικαιοσύνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου του Μιλάνου. Η Φεράνι είπε στη συνέχεια ότι είναι «συγκινημένη» και τους ευχαρίστησε όλους.

«Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο», δήλωσε πριν από λίγο η Κιάρα Φεράνι.

«Ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος»

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Ιταλίδα Κιάρα Φεράνι παραδέχτηκε ότι διέπραξε ένα «επικοινωνιακό λάθος» και δήλωσε ότι θα δωρίσει 1 εκατομμύριο ευρώ (1,1 εκατομμύριο δολάρια) σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία για παραπλανητικούς ισχυρισμούς σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που συνδέονται με τις πωλήσεις ενός χριστουγεννιάτικου γλυκού.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει σημαντική αρνητική δημοσιότητα για τη Φεράνι, μια από τις πιο διάσημες influencers μόδας στον κόσμο.

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού AGCM είχε ανακοινώσει το πρόστιμο ύψους 1,075 εκατομμυρίων ευρώ καθώς διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές είχαν εξαπατηθεί ώστε να πιστεύουν ότι αγοράζοντας ένα pandoro με το εμπορικό σήμα Ferragni συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικό σκοπό για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο.

Ποια είναι η Κιάρα Φεράνι

Η Κιάρα Φεράνι είναι Ιταλίδα επιχειρηματίας, fashion blogger και σχεδιάστρια.

Από το 2009 διατηρεί το προσωπικό της blog «The Blonde Salad» ενώ έχει και την δική της σειρά ρούχων και αξεσουάρ «Chiara Ferragni Collection».

Έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στη λίστα του περιοδικού «Forbes» με τους 30 πιο επιτυχημένους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 30 ετών, έχει λάβει την πρώτη θέση στη λίστα του ίδιου περιοδικού με τις «Κορυφαίες Influencers Μόδας» ενώ το το blog (The Blonde Salad) και η κολεξιόν της (Chiara Ferragni Collection), έγιναν αντικείμενο μελέτης στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.