Η εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε σήμερα να επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών σε βάρος της διάσημης ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι, η οποία δικάζεται κατηγορούμενη για απάτη κατά την προώθηση γλυκών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Η Κιάρα Φεράνι είναι η δημοφιλέστερη ινφλουένσερ της Ιταλίας με 28 εκατομμύρια ακολούθους. Δικάζεται από τον Σεπτέμβριο για διακεκριμένη απάτη, αφού διαφήμισε ένα κέικ παντόρο, ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό που μοιάζει με το πανετόνε, και πασχαλινά αυγά, υποστηρίζοντας πως με την αγορά τους θα συγκεντρώνονταν χρήματα για φιλανθρωπικά έργα ή κοινωνικούς σκοπούς.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, στο δικαστήριο του Μιλάνου, η 38χρονη Φεράνι δήλωσε πως αρνείται τις κατηγορίες και πως ενήργησε «καλή τη πίστει», δήλωσε ο δικηγόρος της Τζουζέπε Γιανακόνε.

Η Κιάρα Φεράνι διαβεβαίωσε, επίσης, στο τέλος της διαδικασίας, πως «νιώθει σιγουριά», χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο δικηγόρος της αναμένεται να επιχειρηματολογήσει στην επόμενη ακροαματική διαδικασία και η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο. Εάν η Κιάρα Φεράνι κριθεί ένοχη, είναι σχεδόν απίθανο να πάει στη φυλακή, καθώς η φυλάκιση για ποινές κάτω των 2 ετών στην Ιταλία είναι σπάνια.

Η Κιάρα Φεράνι ξεκίνησε την καριέρα της στο διαδίκτυο το 2009 με ένα μπλογκ μόδας, το «The Blonde Salad», προτού αναδειχθεί σε μια σημαντική προσωπικότητα της ιταλικής μόδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με συνεργασίες με τους οίκους Dior, Chanel ή Tod’s.

Καταγράφοντας τη γεμάτη λάμψη καθημερινότητά της και τη ζωή της με τον ράπερ Fedez, με τον οποίο χώρισαν το 2024, η influencer χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εφαλτήριο για να λανσάρει τη δική της μάρκα ρούχων και μακιγιάζ.

Όμως, οι κατηγορίες περί απάτης αμαύρωσαν τη φήμη της και τις συνεργασίες με τους διάσημους οίκους.

Η πώληση του “Pandoro Pink Christmas”, ενός γλυκού σε ειδική έκδοση που παρουσιάστηκε το 2022 και παρασκεύασε η εταιρεία Balocco, επρόκειτο να οδηγήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο του Τορίνου.

Όμως, η ιταλική αρχή Επικοινωνιών (AGCOM) κατήγγειλε στα τέλη του 2023 ότι μια μοναδική δωρεά ύψους 50.000 ευρώ είχε γίνει στο νοσοκομείο μήνες νωρίτερα, ενώ οι καταναλωτές νόμιζαν πως η αγορά του γλυκού θα βοηθούσε το εν λόγω ανθρωπιστικό έργο.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η AGCOM επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δύο εταιρείες της Φεράνι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της επιχείρησης “Pandoro Pink Christmas”.

Η εταιρεία Balocco καταδικάστηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 420.000 ευρώ. Η AGCOM διεξήγαγε επίσης έρευνα για πασχαλινά αυγά της μάρκας Ferragni που πωλούνταν το 2021 και 2022 και συνδέονταν επίσης με μια κοινωνική πρωτοβουλία.

«Ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος»

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Ιταλίδα Κιάρα Φεράνι παραδέχτηκε τη Δευτέρα ότι διέπραξε ένα «επικοινωνιακό λάθος» και δήλωσε ότι θα δωρίσει 1 εκατομμύριο ευρώ (1,1 εκατομμύριο δολάρια) σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, αφού της επιβλήθηκε πρόστιμο από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία για παραπλανητικούς ισχυρισμούς σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που συνδέονται με τις πωλήσεις ενός χριστουγεννιάτικου γλυκού.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει σημαντική αρνητική δημοσιότητα για τη Φεράνι, μια από τις πιο διάσημες influencers μόδας στον κόσμο, με την κριτική να έρχεται το Σαββατοκύριακο ακόμη και από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι .

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού AGCM ανακοίνωσε το πρόστιμο ύψους 1,075 εκατομμυρίων ευρώ καθώς διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές είχαν εξαπατηθεί ώστε να πιστεύουν ότι αγοράζοντας ένα pandoro με το εμπορικό σήμα Ferragni συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικό σκοπό για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο.

Ποια είναι η Κιάρα Φεράνι

Η Κιάρα Φεράνι είναι Ιταλίδα επιχειρηματίας, fashion blogger και σχεδιάστρια.

Από το 2009 διατηρεί το προσωπικό της blog «The Blonde Salad» ενώ έχει και την δική της σειρά ρούχων και αξεσουάρ «Chiara Ferragni Collection».

Έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στη λίστα του περιοδικού «Forbes» με τους 30 πιο επιτυχημένους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 30 ετών, έχει λάβει την πρώτη θέση στη λίστα του ίδιου περιοδικού με τις «Κορυφαίες Influencers Μόδας» ενώ το το blog (The Blonde Salad) και η κολεξιόν της (Chiara Ferragni Collection), έγιναν αντικείμενο μελέτης στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.