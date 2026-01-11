Σημαντικό πλήγμα σε διεθνικό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, με τη σύλληψη τριών αλλοδαπών γυναικών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών μέσω αεροδρομίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις γυναίκες ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, οι οποίες φέρονται να είναι μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και εξαγωγή υδροπονικής κάνναβης τύπου skunk προς την Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.

Πώς εγινε η ταυτοποίηση

Η ταυτοποίησή τους προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων, ανάλυση δεδομένων και δημιουργία επιχειρησιακών προφίλ (profiling), καθώς οι κατηγορούμενες επρόκειτο να αναχωρήσουν αεροπορικώς από τη χώρα με προορισμό περιοχή της Ιταλίας.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε νάιλον συσκευασίες στο εσωτερικό των βαλιτσών.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πιθανά αποδεικτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας και των διασυνδέσεων του κυκλώματος.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.