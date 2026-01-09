Τέλος στη ζωή του έβαλε σήμερα το πρωί 52χρονος κτηνοτρόφος στην Πιερία λίγες μέρες θανατώθηκε το κοπάδι του, λόγω ευλογιάς.

Ο αδελφός του, μιλώντας στο ΤhessPost.gr, αναφέρθηκε στην τόσο ιδιαίτερη σχέση του 52χρονου με τα ζώα του, που δεν μπόρεσε να συνεχίσει να ζει χωρίς αυτά.

«Ο αδελφός μου ήταν πολύ δεμένος με τα πρόβατα, όλοι ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Έχει 20 μέρες που μας τα θανάτωσαν και το πήρε πολύ κατάκαρδα. Αυτοί που μας κυβερνούν φταίνε… καταστρέφονται οικογένειες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βροντούς Νίκος Καλαϊτζής αναφέρει πως όλη η κοινότητα βρίσκεται σε σοκ, καθώς ο 52χρονος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς κατοίκους.

«Όλο το χωριό είναι σε μεγάλη θλίψη, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Σήμερα νωρίς το πρωί ήπιαν καφέ και μετά πήγε στην αποθήκη… Όλη η οικογένεια ασχολείται με την κτηνοτροφία, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα και στα χωράφια. Ξαφνιαστήκαμε όλοι, δεν το περιμέναμε. Πήρε πολύ κατάκαρδα το ότι έχασε το κοπάδι του, μόνο και μόνο από τη στεναχώρια του έγινε ό,τι έγινε», λέει.