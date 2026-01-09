Τέλος στη ζωή του έβαλε 55χρονος κτηνοτρόφος στην Πιερία, λίγες μέρες αφότου θανατώθηκε το κοπάδι του λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Εγώ τον βρήκα»

«Εγώ τον βρήκα. Τον αναζητούσε η μάνα μου και σηκώθηκα κατευθείαν», λέει ο αδερφός του κτηνοτρόφου.

Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο που αντίκρισε νεκρό τον 55χρονο άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα περιγράφει έβαλε τέλος στη ζωή του.

«Είχαμε το τρακτέρ μέσα, πάτησε στις ρόδες, έβαλε σχοινί πάνω στο σίδερο και κρεμάστηκε. Φώναξα τη μητέρα μου».

Έχασε εκατοντάδες ζώα

Ο 55χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του όταν του ανακοινώθηκε ότι πρέπει να θανατωθούν τα ζώα του λόγω ευλογιάς.

«Το πήρε κατάκαρδα από τότε που χάσαμε τα πρόβατα», συμπληρώνει ο αδερφός του.

«Τον είδα ότι δεν είχε την ψυχολογία που είχε. Εγώ το οδηγούσα το αυτοκίνητο και πηγαίναμε στον στάβλο τον δικό του και γυρνούσαμε σπίτι, καθόμασταν, κάναμε καμιά δουλειά στο σπίτι, αλλά τον έβλεπα κακόκεφο».

Από την πλευρά του, ξάδερφος του 55χρονου λέει:

«Είναι απλά τα πράγματα. Δεν θέλει πολύ. Πριν μία εβδομάδα, του θανάτωσαν τα ζώα του. Καταστράφηκε ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι δεν είχε να φάει που λένε εδώ στο χωριό μας. Αλλά το ψυχολογικό του δεν μπόρεσε να το αντέξει. Ο άνθρωπος μεγάλωσε μέσα στα ζώα. Αυτός τα ξεγεννούσε. Σαν παιδιά του τα είχε, οικογένειά του ήταν».

Ο 55χρονος άρχισε μέρα με τη μέρα να καταρρέει ψυχολογικά, με την οικογένειά του να μην μπορεί να πιστέψει την τραγωδία.

«Άμα υπήρχε μία ευθύνη, θα τη ζητούσα την ευθύνη αυτήν τώρα. Τόσο πολύ η ψυχολογία μου έφτασε στο τέλος. Να δεις τον αδερφό σου κρεμασμένο. Τι ψυχολογία να έχω εγώ τώρα».

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης, έχοντας αποκλείσει προς το παρόν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

«Αν δεν γίνει εμβολιασμός, θα έχουμε κι άλλα θύματα»

Το κοπάδι του 52χρονου κτηνοτρόφου ήταν ένα από τα 80 που θανατώθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και σήμερα στην Πιερία -που αριθμούσε συνολικά περίπου 300-, με τον φίλο του και πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων «Αιγοπροβατοτρόφοι Πιερίας» Χαράλαμπο Μπουγάτσια να τονίζει στο ThessPost.gr ότι «αν δεν γίνει εμβολιασμός, θα έχουμε κι άλλα θύματα. Και ζώα και ανθρώπους».

«Οι αποζημιώσεις δεν αρκούν για νέο κοπάδι, αλλά αυτά δίνουν. Για μένα, το να χάνεις το βιός σου, δεν αντικαθίσταται με τίποτα, όσα λεφτά και να δώσουν. Για εμάς τα ζώα είναι μέρος της οικογένειάς μας, αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί δεν είναι στο επάγγελμα, να ζει μέρα νύχτα μαζί με αυτά. Ήταν φίλος μου, θέλω να δώσω συλλυπήτηρια στην οικογένεια του, και εύχομαι να είναι ο τελευταίος σε αυτό τον πόλεμο κατά της Κτηνοτροφίας που ζούμε τον τελευταίο χρόνο», αναφέρει.