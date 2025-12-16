Σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές προκαλούν οι νέες κινητοποιήσεις των Γάλλων αγροτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη διαχείριση από τις αρχές της επιζωοτίας μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, αλλά και για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur. Τα μπλόκα επηρεάζουν σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως τον αυτοκινητόδρομο A64 που συνδέει την Μπαγιόν με την Τουλούζη, ο οποίος παρέμεινε αποκλεισμένος σε μήκος περίπου 180 χιλιομέτρων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων.

Στην περιοχή της Καρμπόν, κοντά στην Τουλούζη, οι αγρότες κατασκήνωσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, με τρακτέρ και δέματα άχυρου να κλείνουν τον δρόμο, ενώ σε ισόπεδη διάβαση στη Βιλφράνς-ντε-Λοραζέ, μπλόκο αγροτών διακόπτει την κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Τουλούζης και Καστελνονταρί. Παράλληλα, ο κύριος οδικός άξονας προς την Ανδόρρα παραμένει αποκλεισμένος από την Παρασκευή, με την κυβέρνηση της μικρής χώρας να εκφράζει τη λύπη της για τον αντίκτυπο στις πωλήσεις στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Η κινητοποίηση των αγροτών πυροδοτήθηκε από την εμφάνιση της πρώτης εστίας μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας τον Ιούνιο στη Γαλλία. Η στρατηγική που έχει υιοθετήσει το κράτος περιλαμβάνει τη θανάτωση όλων των ζώων στις μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα, περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών και κατεπείγοντα εμβολιασμό των ζώων σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από την εστία, χωρίς όμως γενικευμένο εμβολιασμό σε εθνικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος θεωρεί τα μέτρα υπερβολικά και οικονομικά καταστροφικά για τις οικογένειες τους και τις μονάδες τους.

Η επίσκεψη της υπουργού Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ στη νοτιοανατολική Γαλλία δεν κατάφερε να εκτονώσει την ένταση. Ο Γκιγιόμ Μπεναζέ, περιφερειακός γραμματέας του αγροτικού συνδικάτου Νέοι Αγρότες (Jeunes Agriculteurs), τόνισε ότι τα μπλόκα «δεν είναι έτοιμα να αρθούν» όσο δεν εξετάζονται τα βασικά αιτήματα των αγροτών, με κυριότερο τη διακοπή της μαζικής θανάτωσης κοπαδιών. «Όλα όσα προτείναμε, κυρίως να σταματήσει η θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών, δεν έχουν μελετηθεί. Συνεπώς, συνεχίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται στη νοτιοδυτική Γαλλία. Στην περιφέρεια του Παρισιού, αγρότες απέκλεισαν εθνική οδό στο Μερέ, διευρύνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση και καταδεικνύοντας ότι η διαμαρτυρία αφορά ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο τις περιοχές που πλήττονται από την επιζωοτία.

Για τους αγρότες, η διαμαρτυρία δεν αφορά μόνο την υγειονομική διαχείριση της οζώδους δερματίτιδας, αλλά συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, την οποία θεωρούν απειλή για τη γαλλική γεωργία. «Προς το παρόν δεν έχουμε πληγεί, όμως με την ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η νόσος υπάρχει κίνδυνος να φτάσει και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε άμεσα», εξηγεί ο Βενσάν Τουμιέ, 30 ετών, γενικός γραμματέας των Νέων Αγροτών στην Ιβελίν, προσθέτοντας ότι «για εμένα όλα συνδέονται».

Η ένταση στην ύπαιθρο αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές στη διαχείριση μιας επιζωοτίας που απειλεί την οικονομική επιβίωση πολλών αγροτικών μονάδων, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση καλείται πλέον να βρει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και των ζώων και στην ικανοποίηση των αιτημάτων ενός αγροτικού κόσμου που αισθάνεται ότι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν όσο η πολιτική των αρχών δεν αλλάζει ουσιαστικά, ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι προγραμματισμένες μετακινήσεις και η οικονομική δραστηριότητα δεν θα υποστούν περαιτέρω σημαντική βλάβη. Η διαμάχη για την οζώδη δερματίτιδα και η αντίθεση στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur δείχνει να αποτελεί την αφετηρία μιας μεγαλύτερης αναμέτρησης ανάμεσα σε πολιτικές αποφάσεις και επιζωοτικά-οικονομικά συμφέροντα στην καρδιά της γαλλικής υπαίθρου.