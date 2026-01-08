Στις 10:30 στο Αποτρεφωτήριο Ριτσώνας θα γίνει σήμερα 8/1 η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έμφραγμα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του δημοσιογράφου, αφού ευχαρίστησε θερμά όλους όσους ώρες στάθηκαν δίπλα της, απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσουν δωρεά στους εξής οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου ο Γιώργος Παπαδάκης είπε το τελευταίο του «Καλημέρα Ελλάδα», ολοκληρώνοντας μία πορεία 34 ετών στην ελληνική τηλεόραση.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου. Γιατί θα αποχωριστώ εσάς από την καθημερινότητά μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στον ΑΝΤ1», σημείωσε αρχικά ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Θοδωρή σε ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα, που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Εδώ και 34 χρόνια να με αντέξετε και να αντέξω. Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά, δε θα χαθούμε. Έχετε την αγάπη, την εκτίμησή μου και τον σεβασμό μου. Καλημέρα Ελλάδα», πρόσθεσε ο ίδιος.