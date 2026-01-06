Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι στενοί του συνεργάτες εξετάζουν σενάρια για την απόκτηση της Γροιλανδίας, με τη χρήση του αμερικανικού στρατού να «παραμένει πάντα μια επιλογή», σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου την Τρίτη (06/01).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας συνιστά προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κρίνεται κρίσιμη για την αποτροπή των αντιπάλων της Ουάσινγκτον στην περιοχή της Αρκτικής.

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», σημειώνει ο Λευκός Οίκος, απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters.