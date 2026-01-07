Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τους γερουσιαστές και τους βουλευτές ότι οι πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία δεν σηματοδοτούν επικείμενη εισβολή και ότι ο στόχος είναι η αγορά του νησιού από τη Δανία, σύμφωνα με άτομα που ήταν παρόντα στις συζητήσεις.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο, που έγιναν τη Δευτέρα σε κλειστή ενημέρωση, έρχονται την ώρα που ο Λευκός Οίκος προχωρά σε όλο και πιο επιθετικές δηλώσεις σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο πρόεδρος Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αποφεύγουν να αποκλείσουν δημόσια τη χρήση βίας για την προσάρτηση του νησιού.

Αγορά μεν, αλλά δεν αποκλείουν και την στρατιωτική λύση

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην Αρκτική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. «Ο πρόεδρος και η ομάδα του εξετάζουν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου της εξωτερικής μας πολιτικής και, φυσικά, η χρήση του στρατού των ΗΠΑ είναι πάντα μια επιλογή που έχει στη διάθεση του ο ανώτατος διοικητής».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ συζητούσε την αγορά της Γροιλανδίας ήδη από την πρώτη του θητεία, αλλά πλέον εμφανίζεται πιο επιθετικός στην επιδίωξη να ενσωματωθεί το νησί στις ΗΠΑ.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία, το αυτόνομο νησί που ανήκει στη Δανία, θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της δεκαετίες διαρκούς πολιτικο-στρατιωτικής συμμαχίας.

Προσπάθεια Ρούμπιο να θολώσει τα νερά;

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ηγετών του Κογκρέσου από ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης, ανάμεσά τους ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν, για το σχέδιο σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και για τα μελλοντικά σχέδια της κυβέρνησης για τη χώρα. Σύμφωνα με πηγές, ο Ρούμπιο ήταν ο κύριος ομιλητής.

Οι δηλώσεις έγιναν σε απάντηση σε ερώτηση του επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ σχετικά με το εάν η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική δράση σε άλλα μέρη, όπως το Μεξικό και η Γροιλανδία.

Δεν είναι σαφές εάν ο Ρούμπιο επιχείρησε να καθησυχάσει τους ηγέτες του Κογκρέσου, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει από καιρό υποδηλώσει ότι επιδιώκει να πείσει τη Δανία να παραδώσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει στρατιωτική εισβολή.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στέλεχος και πιστός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία «είναι αποκλειστικά για διαπραγματεύσεις».

«Χρειαζόμαστε νομικό έλεγχο και νομική κάλυψη για να δικαιολογήσουμε την ανάπτυξη της περιοχής εκεί και την εγκατάσταση του προσωπικού μας», πρόσθεσε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της Γροιλανδίας αντιτίθενται στην ένταξή τους στις ΗΠΑ.

Η ανησυχία είναι έκδηλη

Ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η πρόσφατη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποπομπή του Μαδούρο, μαζί με επιθέσεις σε Νιγηρία και Ιράν, υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ είναι πλέον πιο ανοιχτός στη χρήση βίας από κάθε άλλη φορά κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του.

Κατά την ενημέρωση, ο Ρούμπιο υποβάθμισε την πιθανότητα κατάληψης της Γροιλανδίας με στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με άτομα που ήταν παρόντα.

Ο Στίβεν Μίλερ, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Τραμπ, δεν απέκλεισε τη στρατιωτική εισβολή στο νησί σε τηλεοπτική συνέντευξη. «Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει τις ΗΠΑ με στρατιωτικά μέσα για το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε στο CNN.

Ο Τραμπ είναι ξεκάθαρος

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι πρέπει να την έχουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία για να προστατεύσουν καλύτερα την Αρκτική από Ρωσία και Κίνα. Έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη η αμερικανική κυβέρνηση και οι αμερικανικές εταιρείες να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα κρίσιμα ορυκτά του νησιού.

Η δανική κυβέρνηση έχει απαντήσει προτείνοντας την εγκατάσταση περισσότερων στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και την χορήγηση νέων, αναβαθμισμένων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ορυκτών της.

Τι έχει κάνει η Δανία και πως το βλέπει ο Τραμπ

Για να περιορίσει τις ανησυχίες του Τραμπ για την Αρκτική, η Δανία επένδυσε στις υποδομές ασφαλείας του νησιού και ανακοίνωσε σχέδια δισεκατομμυρίων για νέα όπλα, όπως πλοία και αεροσκάφη. Ωστόσο, ο Τραμπ υποβάθμισε αυτές τις ενέργειες την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι ισοδυναμούν με την αγορά «ενός ακόμη έλκηθρο σκύλου» από την Κοπεγχάγη.

Ο φόβος για μια επιθετική αμερικανική ενέργεια εξαπλώνεται στην Ευρώπη, καθώς έξι ηγέτες συμετείχαν σε μια σπάνια κοινή δήλωση με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, με την οποία καλούσαν τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τους συμμάχους τους για την ασφάλεια της Αρκτικής.

Η Φρέντερικσεν, όμως, ήταν σαφέστερη τη Δευτέρα, δηλώνοντας στο τοπικό δίκτυο DR ότι «όλα θα τελείωναν» εάν οι ΗΠΑ επιτίθονταν σε χώρα του ΝΑΤΟ για να καταλάβουν τη Γροιλανδία. «Η διεθνής κοινότητα όπως την ξέρουμε, οι δημοκρατικοί κανόνες, το ΝΑΤΟ, η ισχυρότερη αμυντική συμμαχία στον κόσμο – όλα αυτά θα κατέρρεαν αν μια χώρα του ΝΑΤΟ επέλεγε να επιτεθεί σε άλλη».