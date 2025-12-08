Στις αγροτικές κινητοποιήσεις οι οποίες κλιμακώνονται αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι με τους αγρότες η κυβέρνηση επιθυμεί τον πραγματικό διάλογο, να ικανοποιούνται τα αιτήματα με λογικό τρόπο, ώστε να μην αδικείται άλλη επαγγελματική ομάδα.

«Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας το ότι καταφέραμε να βγούμε από το οικονομικό τέλμα των προηγούμενων ετών δεν σημαίνει ότι γίναμε οικονομία όπως της Ελβετίας και του Λουξεμβούργου.

Όσο για τα αγροτικά μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύσει τις υποδομές και να δώσει έμφαση στη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των πολιτών. «Καθήκον της πολιτείας είναι να προστατέψει τις κρίσιμες υποδομές του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αιχμή για Καραμανλή

«Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε στη χώρα “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”, να δώσει παραπάνω λεφτά στους αγρότες που πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας την αυτοκριτική και του δικού μας χώρου, άργησε», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας αιχμές εναντίον της πολιτικής που ακολούθησε ο Κώστας Καραμανλής.

«Οι παράνομοι αγρότες δεν πάρουν ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά»

«Οι παράνομοι αγρότες δεν θα πάρουν ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά, όσο κι αν αντιστέκονται. Αποτέλεσμα διαλόγου είναι η ικανοποίηση διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών», είπε, προσθέτοντας ότι διάλογος θα πρέπει να γίνει χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών, με ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όχι μαξιμαλιστικά. Η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες για να αυξηθούν τα έσοδα, όμως έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τα εισοδήματα από λεφτά που υπάρχουν κι όχι από δανεικά. Αν περιμένετε από την κυβέρνηση να τάζει υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, δεν θα το κάνουμε, έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας», είπε.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι αύριο στις 11.30 θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Θετικές εξελίξεις κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τόσο στο πεδίο της ανάπτυξης όσο και σε αυτό της ανεργίας, για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αρχής, το ΑΕΠ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσίασε αύξηση 2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε από επιμέρους αυξήσεις:

– της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης, η οποία αυξήθηκε κατά 2,1%,

– των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,8% και

– των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7%.

Αντιθέτως, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4%.

Αναφορικά με την ανεργία, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε σημαντική μείωση, καθώς διαμορφώθηκε στο 8,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους, από 9% που ήταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Οι δε απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,8%, φθάνοντας τα 4.402.914 άτομα. Παράλληλα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 8,2%, φθάνοντας τα 393.162 άτομα.

***

Μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενεργήθηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Αττική από αστυνομικούς της Τροχαίας, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα την Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν άλλες 210 παραβάσεις για αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία. Δεν οδηγούμε αν έχουμε καταναλώσει έστω και ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση,προκειμένου να γίνει κτήμα όλων πως το ποτό και η οδήγηση δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

***

Με επιτυχία στέφθηκε ακόμη μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτή τη φορά, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από ιδιοκτήτη φαρμακείου και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, που διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Έχουν, ήδη, ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

***

Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά συμμετείχαν στην πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece», που διεξήχθη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη.

Στόχος της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν από την χώρα μας, κυρίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που αναζητούν στελέχη, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που επικρατούν, πλέον, στη χώρα μας, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που τους οδήγησαν να φύγουν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης.

***

Ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους.

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, θεσμοθέτησε το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, 17-24 ετών, στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί, ήδη, παρέχοντας εξειδικευμένη στήριξη σε εφήβους, νέους και οικογένειες που βιώνουν το πρόβλημα του αυτοτραυματισμού.

Το Κέντρο παρέχει, εντελώς δωρεάν, τόσο δια ζώσης όσο και εξ’ αποστάσεως,υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης, ψυχοθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε νέους και τους γονείς τους, καθώς και άλλες εξειδικευμένες θεραπείες.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα ερευνών, τουλάχιστον ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα αυτοτραυματίζεται, ενώ σημαντικό ποσοστό των νέων, άνω του 60%, δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιο άτομο που αυτοτραυματίζεται.

***

Κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας.

Στις βασικές του πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται:

– Η θεσμοθέτηση του ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. Με αυτήν τη θεσμική και τεχνολογική τομή επιβάλλεται πλήρης ψηφιακή ιχνηλασιμότητα. Καταγράφονται οι περιουσίες, οι διοικήσεις, οι πράξεις σε πραγματικό χρόνο.

– Η εισαγωγή της ψηφιακής πλατφόρμας e-diadoxi για την άμεση και ενιαία καταγραφή των σχολαζουσών κληρονομιών. Μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να χρειάζεται χρόνια θα ολοκληρώνεται σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα.

– Η σύσταση ενός νέου φορέα, του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Περιουσιών. Πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο,προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πραγματική δυσλειτουργία που παρατηρείται όταν ένα ίδρυμα μένει χωρίς διοίκηση ή όταν η υπάρχουσα διοίκηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, ακόμη, διατάξεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μεταξύ άλλων:

-Δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε ο πολίτης να μπορεί να αποζημιώνεται από το Δημόσιο χωρίς δικαστικές προσφυγές και χωρίς χρόνια ταλαιπωρίας.

-Διασφαλίζεται ότι τα ποσά που επιδικάστηκαν για τις οικογένειες του Ματιού και της Μάνδρας είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα.

-Καθίστανται, αντίστοιχα, αφορολόγητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιστέες, οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», καθώς και από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

-Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και εξαλείφεται όταν ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη του, του δίνεται κατά αυτό τον τρόπο μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία».

***

Αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.