Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα διπλώματα οδήγησης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σταδιακά στην πλήρη εναρμόνιση των αδειών ικανότητας οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2033, όλοι οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα πριν από τον Ιανουάριο του 2013, θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο, ενιαίου ευρωπαϊκού τύπου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αντικατάσταση του διπλώματος είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Ο ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία αδειών οδήγησης και να καταθέσουν αίτηση, προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο, μία βιομετρική φωτογραφία και το ισχύον δίπλωμα οδήγησης. Το κόστος για την έκδοση του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος κυμαίνεται πέριξ των 30 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Ειδικότερα, θα χρειαστεί:

να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή του GOV.GR

να έχετε διαχειριστεί τη φωτογραφία σας και την υπογραφή σας στην εφαρμογή myphoto, ώστε να αντληθούν κατά την αίτηση σας

να εκδώσετε και εξοφλήσετε το κατάλληλο παράβολο (η εφαρμογή σας οδηγεί στην έκδοση και πληρωμή του)

να επισυνάψετε τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ ΠΕΙ)

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την άδεια οδήγησης παλιού τύπου.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 19η Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε, πρέπει να αντικατασταθούν τα διπλώματα σε μορφή κάρτας, που εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1999 έως 31 Δεκεμβρίου 2001. Ακολουθούν σταδιακά οι υπόλοιπες κατηγορίες, με τελική προθεσμία την 19η Ιανουαρίου 2033, για όσα εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 18 Ιανουαρίου 2013.

Τι ισχύει για τα χάρτινα διπλώματα

Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τα παλιά, χάρτινα διπλώματα, το χρονοδιάγραμμα βασίζεται στο έτος γέννησης του οδηγού. Όσοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1953, έχουν προθεσμία έως τις 19 Ιανουαρίου 2033. Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες όφειλαν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση ήδη από το 2022 έως το 2025, ανάλογα με το έτος γέννησής τους.

Σημαντικό είναι ότι το δικαίωμα οδήγησης δε χάνεται, ακόμη κι αν το δίπλωμα δεν αντικατασταθεί εντός της προθεσμίας. Η άδεια οδήγησης παραμένει ισόβια. Ωστόσο, σε περίπτωση ελέγχου, η χρήση εκπρόθεσμου διπλώματος μπορεί να οδηγήσει σε σύσταση από την αστυνομία και σε πρόστιμο που ανέρχεται περίπου στα 10 ευρώ.

Η καθυστέρηση στην αντικατάσταση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότερα ζητήματα στο εξωτερικό, καθώς οι κυρώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ένα εκπρόθεσμο δίπλωμα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε τροχονομικό έλεγχο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην επιτραπεί η συνέχιση του ταξιδιού.

Τι ισχύει για οδηγούς άνω των 65 ετών

Οι ηλικιωμένοι οδηγοί, που διατηρούν ακόμη χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, οφείλουν να προβούν άμεσα στην αντικατάστασή του. Η διαδικασία περιλαμβάνει υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις, πριν την έκδοση της νέας πλαστικής κάρτας.

Για τους οδηγούς που έχουν ξεπεράσει τα 65 έτη, η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης γίνεται κάθε τρία χρόνια. Όσοι είναι άνω των 80 ετών, υποχρεούνται σε επανεξέταση κάθε δύο χρόνια, με απαραίτητες γνωματεύσεις από ειδικούς ιατρούς, όπως ωτορινολαρυγγολόγους και νευρολόγους ή ψυχιάτρους.

Πηγή: OT.gr