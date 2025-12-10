Μέχρι την Παρασκευή (12/12) έχει διορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς να καταθέσει το δίπλωμα οδήγησης στην Τροχαία, με τη συζήτηση για το αν έχει τελικά ή όχι άδεια ικανότητας οδήγησης να έχει φουντώσει για τα καλά.

Όπως αποκαλύπτεται, ο έλληνας τενίστας δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει αγγλικό.

Μέχρι στιγμής, ο παγκοσμίου φήμης τενίστας δεν έχει παραδώσει κανένα έγγραφο που να πιστοποιεί την οδηγική του ικανότητα.

Τι πραγματικά συνέβη το 2021

Ήταν Δεκέμβριος του 2021 όταν ο τότε 23χρονος Στέφανος πήγε να δώσει εξετάσεις για τα σήματα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η παρουσία του, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε τα βλέμματα και ενώ αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι κόπηκε στις εξετάσεις για τα σήματα κυκλοφορίας, στη συνέχεια διευκρινίστηκε πως τελικά του έλειπε ένα χαρτί και δεν έδωσε τελικά εξετάσεις.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν άφηναν χρόνο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να διευθετήσει το ζήτημα του διπλώματος, κάτι που λαχταρούσε από το 2019.

Δύο μήνες μετά, απέκτησε Tesla, το αμάξι των ονείρων του. Δεν μπορούσε όμως να το οδηγήσει για τουλάχιστον τρία χρόνια αφού δεν είχε δίπλωμα ούτε το 2022. Ούτε όμως και το 2023, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί. Εκτιμάται πως στους επόμενους 5 μήνες πήρε τελικά το πολυπόθητο δίπλωμα αφού τον Ιούλιο του ίδιου έτους εθεάθη να οδηγεί ένα supercar στους δρόμους του Μόντε Κάρλο.

Η αγάπη του Στέφανου Τσιτσιπά για τα ακριβά και σπορ αυτοκίνητα είχε γίνει γνωστή μέσα από βίντεο που ανέβαζε ο ίδιος στο παρελθόν, όταν καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Ο 28χρονος τενίστας πέρασε, όπως φαίνεται, από τα διαφημιστικά βίντεο στην πράξη. Πάτησε ο ίδιος το γκάζι και ξεπέρασε κατά πολύ το όριο ταχύτητας, τρέχοντας με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό.

Του βεβαιώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και εδώ και έναν μήνα του έχει ζητηθεί να καταθέσει το δίπλωμα οδήγησης.