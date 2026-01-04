Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ που οδήγησε και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, προκάλεσαν αντιπαράθεση στην Ελλάδα μεταξύ των κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αργά χθες το βράδυ, προκάλεσε την αλυσιδωτή αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η απάντηση των άλλων κομμάτων ενώ το πρωί της Κυριακής, τοποθετήθηκε με ανάρτηση του και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα αγγλικά αναφέρει: «Ο Nicholas Maduro ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

ΠαΣοΚ

Το ΠαΣοΚ, μέσω του Δημήτρη Μάντζου, σχολίασε τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη λέγοντας μεταξύ άλλων πως «με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

Στη συνέχεια ο κ. Μάντζος είπε ότι «η αναφορά του ότι “δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών” είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων».

ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων τη δήλωση του πρωθυπουργού ως «αδιανόητη». «Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι», σημειώνουν.

Νέα Αριστερά

Για τη δήλωση Μητσοτάκη τοποθετήθηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε μεταξύ άλλων πως «κύριε Μητσοτάκη, ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση. Αυτή τη φορά ξεπεράσατε τον εαυτό σας». Στη συνέχεια είπε πως η δήλωση του πρωθυπουργού «είναι ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα».

ΠαΣοΚ – Μαρινάκης

Η απάντηση της κυβέρνησης δεν άργησε. Ιδιαίτερα αιχμηρά σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, λέγοντας ότι εγείρουν ερωτηματικά από τη δήλωση του, όπως είπε μεταξύ άλλων «δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις».

Η Χαριλάου Τρικούπη, σήκωσε το γάντι λέγοντας: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πιο προβλέψιμος από ποτέ και πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, τον γκεμπελισμό, αυταπατάται ότι θα μαζέψει το πλήγμα και τις αρνητικές εντυπώσεις από την επικίνδυνη επιλογή του Πρωθυπουργού να μην κάνει καμία αναφορά στη δήλωση του στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

Όπως λένε, «η ανάγκη για αλλαγή σελίδας στη Βενεζουέλα δεν νομιμοποιεί επιλογές όπως η χθεσινή ούτε αυτή μπορεί να γίνει ερήμην του λαού της Βενεζουέλας, ο οποίος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο ως ανεξάρτητος και κυρίαρχος. Και τώρα ας έρθουμε στην ουσία:

Κύριε Μαρινάκη, είστε σε θέση να απαντήσετε γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας που απειλείται με casus belli και από τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό, που ως Έθνος φέρει το τραύμα της παράνομης εισβολής και κατοχής της Κύπρου, διστάζει να διατρανώσει -όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες- τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ; »

Και μεταξύ άλλων συνεχίζουν λέγοντας πως «αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να παραβιάζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, ποιο ακριβώς επιχείρημα θα επικαλεστεί ξανά η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο και το Αιγαίο;

Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας ούτε εφαρμόζεται κατά το δοκούν.

Όταν ένας Πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι ώρα να συζητηθεί η νομιμότητα», τότε αποδέχεται στην πράξη ότι η ισχύς προηγείται του δικαίου».

Συνέχεια έδωσαν κυβερνητικές πηγές ανταπάντησαν εξηγώντας ότι «από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές. Παράλληλα, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα».

Όπως λένε, «για το θέμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο Πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας. Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

«Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε φιλότιμα να «μαζέψει» την ολέθρια δήλωση του Πρωθυπουργού. Κατανοούμε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, όταν καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση. Ας μην το κάνει, όμως, με ψέματα. Δεν απευθύνετε σε Λωτοφάγους. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά να μην εγείρει κανένα θέμα νομιμότητας και είναι βαριά εκτεθειμένος για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας», καταλήγει στην νέα του απάντηση το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανάρτηση Τσίπρα – Η απάντηση Μαρινάκη

Θέση στα όσα συμβαίνουν πήρε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Σε δήλωση του, ο κ. Τσίπρας λέει ότι «το 2026 ξεκινάει με μια πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και την σκληρή υπενθύμιση ότι έχει πια ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από το Δίκαιο του ισχυρού.

Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή ενός επικεφαλής κυρίαρχου κράτους αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη προκειμένου με την ισχύ να επιτυγχάνει τις επιδιώξεις της.

Άλλωστε, ας μη γελιόμαστε, η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων».

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «η δε Ελλάδα μόνο κινδύνους διατρέχει όσο η σημερινή της κυβέρνηση εγκαταλείπει οριστικά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και επιμένει σε αυτήν του πρόθυμου για όλα συμμάχου που δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα αναζητώντας μάταια λίγη εύνοια από τους “προστάτες”. Και για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου, την απαράδεκτη φράση που χρησιμοποίησε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός: “Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών…”.

Ο Παύλος Μαρινάκης «ξανά χτύπησε» επιτιθέμενος κατά του πρώην πρωθυπουργού. «Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς. Γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με την Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου. Τέλος, σχετικά με όσα καταλογίζουν στον Πρωθυπουργό, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».