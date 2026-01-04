Πολλοί παρομοιάζουν την επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα με εκείνη του Τζορτζ Μπους πατέρα στον Παναμά πριν από 36 χρόνια, όμως έχει επικίνδυνες ομοιότητες με την εισβολή του Τζορτζ Μπους υιού στο Ιράκ το 2003.

Και στις τρεις περιπτώσεις, οι ΗΠΑ επενέβησαν σε μια χώρα με δικαιολογία την αποκατάσταση της δημοκρατίας και ανέτρεψαν τον ηγέτη της.

Στις 20 Δεκεμβρίου 1989, οι Αμερικανοί εισέβαλαν στον Παναμά όπου διατηρούσαν στρατεύματα λόγω της Διώρυγας. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγα, είχε κηρύξει πόλεμο στις ΗΠΑ, κορυφώνοντας τη διετή κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες, και είχε απειλήσει τις ζωές των 35.000 Αμερικανών στον Παναμά. Ο Νοριέγα κατάφερε να ξεφύγει και να βρει καταφύγιο στην πρεσβεία του Βατικανού. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν επί 11 μέρες, ώσπου παραδόθηκε κατόπιν πίεσης από τον νούντσιο (τον πρέσβη του πάπα) και από τους 15.000 οργισμένους Παναμέζους που είχαν συγκεντρωθεί απ’ έξω ζητώντας την παραίτησή του.

Τελικά, στις 3 Ιανουαρίου 1990, ακριβώς την ίδια ημερομηνία με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο 36 χρόνια αργότερα, ο Νοριέγα παραδόθηκε στους αμερικανούς αξιωματικούς του στρατού που περίμεναν έξω από τη νουντσιατούρα.

Με την εισβολή στο Ιράκ, οι ομοιότητες είναι πιο δυσοίωνες. Ο πρόεδρος Μπους υιός κατασκεύασε τη δικαιολογία ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν είχε όπλα μαζικής καταστροφής για να δικαιολογήσει την επέμβαση στο πλαίσιο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

Ο πρόεδρος Τραμπ επινόησε ένα ανύπαρκτο καρτέλ, το «Cartel de los Soles», με επικεφαλής του τον Μαδούρο, για να ενισχύσει τις κατηγορίες εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας στο πλαίσιο του πολέμου κατά της «ναρκο-τρομοκρατίας». Το «Καρτέλ των Ήλιων» είναι μια μεταφορική έκφραση που χρησιμοποιούν οι Βενεζουελάνοι από τη δεκαετία του 1990 για περιγράψουν τους στρατηγούς του Μαδούρο που πληρώνονται από τους ναρκέμπορους για να κάνουν τα στραβά μάτια – επειδή οι βενεζουελάνοι στρατηγοί φέρουν ήλιους στη στολή τους ανάλογα με τον βαθμό τους, όπως οι Αμερικανοί φέρουν αστέρια.

Τον περασμένο Ιούλιο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών κήρυξε το «Καρτέλ των Ήλιων» τρομοκρατική οργάνωση. Στη συνέχεια το μιμήθηκαν το Εκουαδόρ, η Παραγουάη, η Αργεντινή, η Δομινικανή Δημοκρατία και το Περού βάζοντας το «Καρτέλ των Ήλιων» στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Την περασμένη Κυριακή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι θα κάνει το ίδιο.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι το καθεστώς της Βενεζουέλας δεν λαδώνεται με ναρκω-δολάρια. Σημαίνουν όμως ότι στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπως και πριν από 23 χρόνια στο Ιράκ, η ανατροπή ενός δικτάτορα που καταπιέζει τον λαό του βασίζεται σε σαθρά στοιχεία.

Η πιο ανησυχητική ομοιότητα με το Ιράκ αφορά την επόμενη μέρα. Το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρέμειναν στη χώρα σαν κατακτητής προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις που ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πρόθυμος να στείλει «μπότες στο έδαφος» στη Βενεζουέλα. Η κινηματογραφική σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, και η μεταφορά τους στη Νέα Υόρκη ήταν το εύκολο κομμάτι της επιχείρησης. Το μετά είναι το δύσκολο. Γιατί όπως είχε πει και ο Κόλιν Πάουελ, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ την περίοδο της εισβολής στο Ιράκ προειδοποιώντας τον πρόεδρο Μπους για τις επιπτώσεις: «You break it, you own it» – «Αν το σπάσεις, σου ανήκει». Δηλαδή, αναλαμβάνεις την ευθύνη να το πληρώσεις.