Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, θα μιλήσει στις 9 Ιανουαρίου στην ετήσια εκδήλωση του κυβερνώντος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος CDU.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύνοδος της Εκτελεστικής Επιτροπής του CDU θα διεξαχθεί στην πόλη Μάιντς και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί σε μια επίσκεψη ολίγων ωρών.

Αρχικώς θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μερτς και στη συνέχεια θα μιλήσει προς τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρεται συχνά στις επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης. Και, όπως αναφέρουν πηγές από την Αθήνα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία προς τα ηγετικά στελέχη του κόμματός του.

Αργότερα την ίδια μέρα θα ακολουθήσει η πρωτοχρονιάτικη δεξίωση της CDU.