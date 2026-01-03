Η αύξηση των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια μετέτρεψε για πολλούς το στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο σε έναν μόνιμο πονοκέφαλο. Aκόμη και τώρα που τα επιτόκια έχουν μειωθεί, λόγω ότι το διαθέσιμο εισόδημα είναι πιεσμένο λόγω της ακρίβειας,η αίσθηση ότι δεν υπάρχει διέξοδος είναι συχνή. Στην πράξη, όμως, υπάρχουν επιλογές.

Επιμήκυνση διάρκειας

Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής είναι το πρώτο εργαλείο που προσφέρουν οι τράπεζες. Με απλά λόγια, απλώνεις το υπόλοιπο του δανείου σε περισσότερα χρόνια, άρα η μηνιαία δόση μειώνεται.

Η παγίδα; Πληρώνεις περισσότερους τόκους συνολικά. Γι’ αυτό και η επιμήκυνση είναι λύση ρευστότητας, όχι εξοικονόμησης. Χρήσιμη όταν «δεν βγαίνει ο μήνας», όχι όταν ο στόχος είναι να μειωθεί το συνολικό κόστος.

Αλλαγή επιτοκίου: από κυμαινόμενο σε σταθερό (ή το αντίστροφο)

Όσοι έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο βίωσαν πρώτοι το σοκ των αυξήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μετατροπή σε σταθερό επιτόκιο μπορεί να φέρει προβλεψιμότητα και σε ορισμένες συγκυρίες–χαμηλότερη δόση.Αντίστροφα, όσοι έχουν παλιό σταθερό επιτόκιο σε υψηλά επίπεδα, αξίζει να ελέγξουν αν η μετάβαση σε κυμαινόμενο σήμερα έχει νόημα.

Μερική πρόωρη αποπληρωμή: λιγότερη δόση ή λιγότερα χρόνια

Αν υπάρχει αποταμίευση ή έκτακτο εισόδημα, η μερική πρόωρη αποπληρωμή είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία. Μπορείς να ζητήσεις:

είτε μείωση της μηνιαίας δόσης

είτε μείωση της διάρκειας με ίδια δόση

Το δεύτερο σενάριο συμφέρει περισσότερο μακροπρόθεσμα, αλλά το πρώτο ανακουφίζει άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ρύθμιση δανείου: όχι μόνο για «κόκκινους»

Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν μόνο όσους έχουν ήδη καθυστερήσεις. Πολλές τράπεζες δέχονται προληπτικές ρυθμίσεις όταν αποδεικνύεται επιδείνωση εισοδήματος.Μείωση δόσης, περίοδος χάριτος ή προσωρινή πληρωμή μόνο τόκων είναι επιλογές που πρέπει να συζητηθούν πριν δημιουργηθεί πρόβλημα.

Αναχρηματοδότηση: όταν αλλάζεις τράπεζα

Η μεταφορά δανείου σε άλλη τράπεζα μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο επιτόκιο ή καλύτερους όρους. Όμως έχει κόστος (έξοδα φακέλου, συμβολαιογραφικά, προσημειώσεις).Αξίζει μόνο αν το όφελος στη δόση είναι ουσιαστικό και όχι οριακό.

Τι να προσέξεις πριν πας στην τράπεζα

Ζήτα γραπτή προσφορά με πλήρη ανάλυση.

Μην εστιάζεις μόνο στη δόση – κοίτα το συνολικό κόστος.

Ρώτησε αν υπάρχουν προμήθειες ή «ψιλά γράμματα».

Η εμπειρία δείχνει ότι οι τράπεζες διαπραγματεύονται περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν οι δανειολήπτες, ειδικά όταν υπάρχει συνέπεια και τεκμηριωμένο αίτημα.

Πηγή: ot.gr