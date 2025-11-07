Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ελον Μασκ, εξασφάλισε την Πέμπτη την έγκριση των μετόχων για το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών στην ιστορία των επιχειρήσεων, καθώς οι επενδυτές στήριξαν το όραμά του να μεταμορφώσει την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων σε κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Η πρόταση εγκρίθηκε με ποσοστό άνω του 75%, και ο Μασκ ανέβηκε στη σκηνή της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας στο εργοστάσιο του Όστιν, στο Τέξας, συνοδευόμενος από ρομπότ που χόρευαν.

Ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Μασκ ενδέχεται να λάβει μέχρι και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μετοχές την επόμενη δεκαετία, αν και οι υποχρεωτικές κρατήσεις μειώνουν το καθαρό ποσό σε περίπου 878 δισεκατομμύρια.



Η ψηφοφορία θεωρείται καθοριστική για το μέλλον και την αποτίμηση της Tesla, η οποία βασίζεται στο όραμα του Μασκ να δημιουργήσει οχήματα που οδηγούνται μόνα τους, δίκτυο ρομποταξί σε ολόκληρες τις ΗΠΑ και ανθρωποειδή ρομπότ προς πώληση, παρά το γεγονός ότι η ακροδεξιά ρητορική του έχει πλήξει φέτος το brand της εταιρείας.

Οι προειδοποιήσεις

Το διοικητικό συμβούλιο είχε προειδοποιήσει πως ο Μασκ θα μπορούσε να αποχωρήσει αν δεν εγκρινόταν το πακέτο αποδοχών. Παρότι ορισμένοι επενδυτές το χαρακτήρισαν υπερβολικά ακριβό και περιττό, πολλοί το είδαν ως μέσο για να διασφαλιστεί η παραμονή του Μασκ και πίστεψαν ότι οι στόχοι που περιλαμβάνονται στο πακέτο θα ανταμείψουν και τους μετόχους.

«Αυτό στο οποίο πρόκειται να εισέλθουμε δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο στο μέλλον της Tesla, αλλά ένα εντελώς νέο βιβλίο»,

δήλωσε ο Μασκ σε ένα πλήθος ενθουσιωδών μετόχων.

Στη σκηνή, έκανε μια σειρά από υποσχέσεις, μεταξύ άλλων, ότι τον Απρίλιο θα ξεκινήσει η παραγωγή του Cybercab, του διθέσιου ρομποταξί χωρίς τιμόνι, και ότι σύντομα θα παρουσιάσει τη νέα γενιά του ηλεκτρικού Roadster.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Tesla θα χρειαστεί ένα «γιγάντιο εργοστάσιο παραγωγής chips» για την ανάπτυξη AI chips και πως ενδέχεται να συνεργαστεί με την Intel.

Οι μέτοχοι επανεξέλεξαν τρεις διευθυντές στο διοικητικό συμβούλιο, ενέκριναν ετήσιες εκλογές για όλα τα μέλη του και ψήφισαν υπέρ ενός νέου σχεδίου αποδοχών που αντικαθιστά το προηγούμενο, το οποίο έχει «κολλήσει» στα δικαστήρια.

«Άλλες γενικές συνελεύσεις είναι βαρετές, αλλά οι δικές μας είναι… πάρτι», είπε αστειευόμενος ο Μασκ.

«Δηλαδή, δείτε το αυτό. Είναι απίθανο!»

Οι μέτοχοι ψήφισαν επίσης υπέρ της επένδυσης της Tesla στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, xAI, αν και υπήρξαν πολλές αποχές — ένδειξη, όπως είπε η Jessica McDougall της Longacre Square, της επιφυλακτικότητας μεγάλων επενδυτών χωρίς ισχυρότερο έλεγχο από το Δ.Σ.

«Πολλοί επενδυτές θα ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διαβεβαιώσεις ότι υπάρχουν μηχανισμοί ώστε να αποφευχθεί υπερβολική σύμμειξη των επιχειρήσεων», είπε η McDougall.

Η νίκη του Μασκ ήταν ευρέως αναμενόμενη, καθώς του επιτράπηκε να ψηφίσει το περίπου 15% του μεριδίου του μετά τη μεταφορά της Tesla από το Ντέλαγουερ στο Τέξας.

Χωρίς την επιρροή του Μασκ, το αποτέλεσμα θα ήταν οριακό, σε τέτοιο βαθμό που θα προκαλούσε την επανεξέταση των αποδοχών ενός CEO σε μια τυπική εταιρεία, σημείωσε η Jessica Strine της Jasper Street Partners.

«Στην Tesla, ρεαλιστικά, τέτοια επανεξέταση δεν πρόκειται να γίνει», πρόσθεσε.

Μερικοί μεγάλοι επενδυτές, όπως το Νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, καθώς και οι εταιρείες συμβούλων Glass Lewis και ISS, είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στο σχέδιο.

Η ψηφοφορία κατευνάζει τις ανησυχίες των επενδυτών ότι ο Μασκ θα αποσπούσε την προσοχή του στη SpaceX ή στην xAI.

Το διοικητικό συμβούλιο και οι επενδυτές που το στήριξαν υποστηρίζουν ότι το ρεκόρ-πακέτο αποδοχών ωφελεί μακροπρόθεσμα τους μετόχους, καθώς ο Μασκ πρέπει να επιτύχει μια σειρά στόχων για να το λάβει.

«Αν ολοκληρωθεί, οι δόσεις μετοχών θα αντικατοπτρίζουν ισχυρή αύξηση εσόδων της Tesla», δήλωσε ο Brian Mulberry της Zacks Investment Management.

«Το ερώτημα είναι αν η ανάπτυξη θα αντισταθμίσει την αραίωση της αξίας — ή αν απλώς δίνει στον Elon την επιρροή που χρειάζεται για να διαμορφώσει το μέλλον της AI.»

Οι στόχοι του Μασκ για την επόμενη δεκαετία περιλαμβάνουν:

την παραγωγή 20 εκατομμυρίων οχημάτων,

1 εκατομμύριο ρομποταξί σε λειτουργία,

1 εκατομμύριο ρομπότ προς πώληση, και

έως 400 δισ. δολάρια σε βασικά κέρδη.

Για να λάβει τα χρήματα, η χρηματιστηριακή αξία της Tesla πρέπει να ανέβει από το τρέχον 1,5 τρισ. δολάρια στα 2 τρισ., και τελικά στα 8,5 τρισ..

Η επίτευξη κάθε «βήματος», ενός λειτουργικού και ενός χρηματιστηριακού στόχου, ανταμείβει τον Μασκ με 1% των μετοχών.

Ακόμα κι αν δεν επιτύχει όλους τους φιλόδοξους στόχους, το σχέδιο θα μπορούσε να του αποφέρει δεκάδες δισ. δολάρια.

Αν πετύχει τα πάντα, θα είναι επιλέξιμος για 12% των μετοχών, αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η καθαρή αξία των μετοχών του ανέρχεται στα 878 δισ. δολάρια, καθώς το σχέδιο εξαιρεί την αξία των μετοχών την ημέρα που εγκρίθηκε η πρόταση από το διοικητικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο. Ο Μασκ θα μπορούσε να πληρώσει αυτό το ποσό σε μετρητά ή να δεχθεί λιγότερες μετοχές για να συμψηφιστεί η αρχική τους αξία.

Η αξία του πακέτου θα μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την πορεία της μετοχής. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο το αυξημένο ποσοστό ψήφων που του προσφέρει το πακέτο, παρά τα χρήματα, καθώς ετοιμάζεται, όπως είπε, να πουλήσει έναν “στρατό ρομπότ.”