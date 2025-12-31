Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου συζήτησε την πιθανότητα νέας επίθεσης κατά του Ιράν το 2026 κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Axios.

Το δημοσίευμα επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο επιπλέον Αμερικανικές πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις λεπτομέρειες της συνάντησης. Ένας άλλος πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω μια περιοχή που αναζητά σταθερότητα μετά από δύο χρόνια κρίσεων.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου θεώρησαν τον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν τον Ιούνιο ως τεράστια επιτυχία. Ωστόσο, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες επιθέσεις για να αποτραπεί η Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της.

Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι αν το Ιράν προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι ΗΠΑ θα το καταστρέψουν ξανά. Είπε επίσης ότι θα προτιμούσε να συνάψει πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υποστήριζε πιθανώς έναν «δεύτερο γύρο» εάν οι ΗΠΑ διαπιστώσουν ότι το Ιράν λαμβάνει πραγματικά και επαληθεύσιμα μέτρα για την ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά «η ένταση θα έγκειται στο να συμφωνηθεί τι σημαίνει ανασυγκρότηση».

Τι έδειξε ο Νετανιάχου στον Τραμπ

Οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Τραμπ ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν καταστράφηκε από τις ΗΠΑ θα δυσχεράνουν την αιτιολόγηση νέων επιθέσεων ή την έγκριση του Νετανιάχου για την πραγματοποίησή τους.

Ενώ οι ΗΠΑ επιτέθηκαν μόνο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Ισραήλ στόχευσε και τα συμβατικά στρατιωτικά μέσα του Ιράν, ιδίως τους βαλλιστικούς πυραύλους. Ο Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την ανασυγκρότηση του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

Στη συνάντηση, ο Νετανιάχου συζήτησε την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έξι μήνες μετά και παρουσίασε στον Τραμπ τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με το πυραυλικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Λίβανο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεν συμφώνησαν σε κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όριο ή λεπτομερείς συμφωνίες σχετικά με μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε στις απειλές του Τραμπ και του Νετανιάχου λέγοντας ότι το Ιράν θα απαντήσει «σκληρά» σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, εν τω μεταξύ, προέτρεψε τον Τραμπ να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν με πνεύμα «σεβασμού». Ο Αραχτσί και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συζήτησαν για μια πιθανή πυρηνική συμφωνία μόλις τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί σοβαρές συνομιλίες τους τελευταίους μήνες.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ πιστεύουν ότι η πιο πιθανή αιτία για έναν πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στο εγγύς μέλλον είναι μια λανθασμένη εκτίμηση — με τη μία πλευρά να προσπαθεί να προλάβει μια υποψία επίθεσης από την άλλη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι μια άσκηση πυραύλων από την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν θα μπορούσε να είναι κάλυψη για μια επίθεση.

Στο επίκεντρο η φάση δύο στη Γάζα

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε στη συνάντησή του με τον Τραμπ να προχωρήσει στη «φάση δύο» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεσμεύτηκε στον Νετανιάχου ότι, αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία και δεν αρχίσει τον αφοπλισμό, θα επιτρέψει στο Ισραήλ να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της οργάνωσης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Ο Νετανιάχου ήταν πολύ επιφυλακτικός σχετικά με τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά μας έδωσε περιθώριο να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τον Ιανουάριο τη μετάβαση στη δεύτερη φάση, τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας και τη νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση.

Η πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας, υπό την προεδρία του Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός στις 23 Ιανουαρίου.