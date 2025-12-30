Με μια συμβολική κίνηση που συνοψίζει το πολιτικό του όραμα, θα ξεκινήσει τη θητεία του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο νεοεκλεγείς Ζοχράν Μαμντάνι. Ο 34χρονος – «κομμουνιστής» κατά τον Τραμπ – δημοκρατικός σοσιαλιστής θα ορκιστεί σε έναν σταθμό-σύμβολο μιας άλλης εποχής, στον παλιό σταθμό City Hall, έναν από τους 28 πρώτους του μετρό της Νέας Υόρκης, που άνοιξαν το 1904.

Με τα κεραμιδένια τόξα, τους πολυελαίους και τις θολωτές οροφές, ο σταθμός αποτελεί μνημείο της «Χρυσής Εποχής» της πόλης — μιας περιόδου όπου η δημόσια φιλοδοξία συνδύαζε την ομορφιά με τις μεγάλες κοινωνικές υποδομές.

«Ήταν ένα φυσικό μνημείο σε μια πόλη που τολμούσε να είναι όμορφη και να χτίζει έργα που άλλαζαν τη ζωή των εργαζομένων», δήλωσε ο Μαμντάνι, τονίζοντας ότι αυτή η φιλοδοξία δεν πρέπει να ανήκει μόνο στο παρελθόν.

Μια πολιτική δήλωση υπέρ των εργαζομένων

Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία. Ο Μαμντάνι, δηλωμένος δημοκρατικός σοσιαλιστής, κέρδισε τις εκλογές βασιζόμενος σχεδόν αποκλειστικά σε μια ατζέντα προσιτής διαβίωσης: καθολική παιδική φροντίδα, δωρεάν και γρήγορα δημόσια λεωφορεία και πάγωμα ενοικίων για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα, με ελεγχόμενο ενοίκιο.

Τον όρκο θα δώσει στη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή, με την οικογένεια και στενούς συνεργάτες του νέου δημάρχου.

«Το μετρό είναι ο μεγάλος εξισωτής»

Η Λετίσια Τζέιμς χαρακτήρισε το μετρό «ζωτικό όργανο» της πόλης και «μεγάλο εξισωτή» των Νεοϋορκέζων.

«Με όλα μας τα προτερήματα και τις αδυναμίες, βρισκόμαστε όλοι μαζί στο ίδιο βαγόνι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Μαμντάνι κατανοεί πως όλοι οι κάτοικοι της πόλης αξίζουν να ευημερούν, ανεξαρτήτως της γραμμής που χρησιμοποιούν.

Από τον υπόγειο όρκο στη μαζική τελετή

Περίπου 13 ώρες μετά την ιδιωτική ορκωμοσία, θα ακολουθήσει η επίσημη τελετή έξω από το Δημαρχείο. Τον Μαμντάνι θα ορκίσει ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ενώ τμήματα του Broadway θα κλείσουν για να φιλοξενήσουν έως και 40.000 πολίτες.

Ένας σταθμός-κόσμημα που έκλεισε λόγω… καμπύλης

Ο σταθμός City Hall έκλεισε το 1945, επειδή η καμπύλη αποβάθρα του δεν ευθυγραμμιζόταν με τις πόρτες των νεότερων συρμών, δημιουργώντας επικίνδυνα κενά. Σήμερα είναι προσβάσιμος μόνο μέσω επίσημων ξεναγήσεων ή αν κάποιος παραμείνει στο τρένο της γραμμής 6 μετά το Brooklyn Bridge.

Χτισμένος από την Interborough Rapid Transit Company, κόστισε τότε 35 εκατ. δολάρια — σχεδόν 1,2 δισ. σε σημερινές τιμές — και θεωρήθηκε πρότυπο του κινήματος City Beautiful, που συνέδεε την αρχιτεκτονική με την κοινωνική πρόοδο.

«Ένα νέο κεφάλαιο για τη Νέα Υόρκη»

«Όταν θα δώσω τον όρκο μου την αυγή του νέου έτους», δήλωσε ο Μαμντάνι, «θα το κάνω με ταπεινότητα απέναντι στην ευθύνη να οδηγήσω εκατομμύρια Νεοϋορκέζους σε μια νέα εποχή ευκαιριών».

