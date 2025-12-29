Το Ισραήλ επιδιώκει να αναπτύξει ένα νέο σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ υψηλής ισχύος, ώστε να μπορεί να το εγκαταστήσει σε αεροσκάφη, εκτός από την ανάπτυξη του στο έδαφος, δήλωσε σήμερα ένας από τους κατασκευαστές.

«Είμαστε ήδη στην επόμενη γενιά», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Ντάνιελ Γκολντ, επικεφαλής ερευνών και ανάπτυξης στον αμυντικό τομέα του υπουργείου Άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε την Κυριακή το σύστημα αναχαίτισης λέιζερ υψηλής ισχύος, γνωστό ως Iron Beam, το οποίο θα ενσωματωθεί στις υπάρχουσες πολυεπίπεδες πυραυλικές ασπίδες του.

Το σύστημα λέιζερ αναπτύχθηκε από τις ισραηλινές αμυντικές εταιρείες Elbit Systems και Rafael, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.

Το Iron Beam έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί παράλληλα με τα αμυντικά συστήματα Iron Dome, David’s Sling και Arrow.

Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι το σύστημα μπορεί αξιόπιστα να αναχαιτίσει πυραύλους, βλήματα όλμων, αεροσκάφη και drones, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικά φθηνότερο στη λειτουργία του από τα συμβατικά συστήματα που βασίζονται σε πυραύλους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ, το όπλο λέιζερ μπορεί να εξουδετερώσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κόστος περίπου 4 δολάρια ανά αναχαίτιση, σε σύγκριση με το πολύ υψηλότερο κόστος των υφιστάμενων συστημάτων πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αμυντική εταιρεία Rafael, δήλωσε ότι το σύστημα προαναγγέλλει μια «θεμελιώδη αλλαγή στον κόσμο του πολέμου – τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».

Ο Γκολντ, ο οποίος θεωρείται επίσης ο αρχιτέκτονας του συστήματος πυραυλικής άμυνας Iron Dome του Ισραήλ, δήλωσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την ανάπτυξη ενός ακόμη πιο ισχυρού λέιζερ που θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πιο ευρύ φάσμα απειλών.

Ο ίδιος είπε ότι το σχέδιο συνίσταται στο να επιτρέπει σε αεροσκάφη διαφόρων μεγεθών να πετούν πάνω από τα σύννεφα και να καταρρίπτουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύονται κατά του Ισραήλ.