Ο Σέιμπεν Λι θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Εφές. Ο Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο του Αμερικάνου γκαρντ και του επέτρεψε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα από την Πόλη, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν τον υπολόγιζε πλέον στο «ερυθρόλευκο» ροτέισον έπειτα από την απόκτηση του Μόντε Μόρις.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του» ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρετώντας τον 26χρονο.

Γιατί φεύγει ο Λι

Ο Λι είχε ενταχθεί στον Ολυμπιακό στα μέσα της περασμένης σεζόν, ως μια έξτρα λύση στην περιφέρεια. Είχε καταβληθεί μάλιστα και συγκεκριμένο αντίτιμο. Ουδέποτε όμως δικαιολόγησε την προσπάθεια που είχαν καταβάλει οι Πειραιώτες για να τον αποκτήσουν από τη Μανίσα έστω και την ύστατη ώρα για την προσθήκη παίκτη στο ρόστερ.

Πέρυσι είχε 4.5 πόντους και 2 ασίστ ανά 16 λεπτά συμμετοχής στους αγώνες της Euroleague, ενώ εφέτος έπεσε στους 3.4 πόντους και στις 1.4 ασίστ ανά 11.4 λεπτά παραμονής στο παρκέ.

Η συμφωνία με την Εφές

Πηγαίνοντας στην Εφές ο Λι θα τεθεί υπό τις προσταγές του Πάμπλο Λάσο που τον επέλεξε για να καλύψει τα κενά στην γραμμή των «κοντών». Στόχος του να βρει τον εαυτό του και να προσαρμοστεί στα «θέλω» της νέας ομάδας του, διότι με τη Μακάμπι τη σεζόν 2024-25 ο Αμερικάνος ήταν ένας «άλλος παίκτης» από αυτόν που εμφανίστηκε στο ΣΕΦ.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε γι’ αρχή ο πρώην NBAer είναι εξάμηνης διάρκειας, δηλαδή ως το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Προφανώς η συνεργασία των δύο πλευρών θα επανεξεταστεί το καλοκαίρι.