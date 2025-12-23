Κίνηση σημειώνεται στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται σε κεντρικούς δρόμους, με τον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο, αλλά και την Αττική Οδό να μην αποτελούν εξαίρεση.

Προβλήματα παρουσιάζει η Αθηνών – Κορίνθου, στην έξοδο, η Αθηνών – Λαμίας, και στα δύο ρεύματα. Η λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα βρίσκεται στο «κόκκινο», καθώς και οι λεωφόροι Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα η κίνηση είναι αυξημένη, αλλά και στην λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι οδηγοί θα χρειαστεί να οπλιστούν με υπομονή. Εξαίρεση δεν αποτελούν οι δρόμοι Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου.

Ακόμα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από τον Άλιμο έως ην Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ ζωντανά την κίνηση στους δρόμους.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, οι οποίες ξεπερνάνε τα 20 λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχoυν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω της μισής ώρας από Παιανία μέχρι Κηφισίας, στην έξοδο για Πειραιά οι οδηγοί θα περιμενούν 5 με 10 λεπτά. Από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας σημειώνονται καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτά.

Ενώ και στον Περιφερειακό Υμηττού από Πλακεντίας προς Κηφισίας, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 με 20λεπτά.

Ακόμα, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Οι αναμονές είναι 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.