Λίγες ώρες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους τα νοικοκυριά για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση, προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης.

Οι πύλες της πλατφόρμας κλείνουν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου με την πρώτη πληρωμή του επιδόματος να έρχεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα νοικοκυριά θα λαμβάνουν το 60% του επιδόματος που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ η εξόφληση του ποσού θα γίνει τον Μάιο. Για τους νέους δικαιούχους το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο 50% και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ.

Οδηγίες για το επίδομα θέρμανσης

Οι δικαιούχοι που σπεύδουν την τελευταία στιγμή να υποβάλουν αίτηση στο myΘέρμανση για το επίδομα, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Για την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα myΘέρμανση οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

2. Στην αίτηση που αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

το ονοματεπώνυμό του,

ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του

εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

4. Στο επίδομα θέρμανσης συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025. Κατ ’εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Τα βήματα

Στις παρακάτω εικόνες και βάσει πραγματικών στοιχείων βήμα – βήμα μπορείτε να δείτε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης καθώς και τα σημεία που πρέπει να προσέξετε προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή σας και το βασικότερο να λάβετε το επίδομα που σας αναλογεί για το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσετε.

Για να υποβάλει κάποιος αίτηση αρκεί να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) και να επιλέξει την εφαρμογή MyΘέρμανση.

H διαδικασία από εκεί και πέρα είναι αρκετά απλή αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που θα αναγραφούν.

Αφού επιλεγεί το πεδίο «Υποβολή Αίτησης», στη συνέχεια ζητούνται οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet (οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων) και στη συνέχεια θα πρέπει κάποιος να επιλέξει το πεδίο «Νέα Αίτηση».

Με το που θα εμφανιστεί η νέα αίτηση το πρώτο στοιχείο που ζητάει η εφαρμογή είναι να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσει για να ζεσταθεί και για το οποίο θα επιδοτηθεί.

Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξει το σωστό καύσιμο διαφορετικά μπορεί είτε να επιδοτηθεί για πολύ λιγότερα είτε να μην επιδοτηθεί καθόλου αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Αμέσως παρακάτω βρίσκεται το πλαίσιο όπου πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός παροχής του ρεύματος της 1ης κατοικίας για την οποία θα ζητηθεί η επιδότηση.

Θα πρέπει ο δικαιούχος να αναγράψει τα πρώτα 9 ψηφία όπως αυτά εμφανίζονται στον λογαριασμό ρεύματος.

Προσοχή ο αριθμός παροχής θα πρέπει αποκλειστικά να αφορά κατοικία. Οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.

Μόλις συμπληρωθούν τα πρώτα 9 ψηφία του αριθμού παροχής αυτόματα θα εμφανιστεί η διεύθυνση κατοικία και ο οικισμός ή η πόλη που βρίσκεται το ακίνητο καθώς και ο Ταχυδρομικός Κώδικας της κατοικίας.

Στη συνέχεια επιλέγεται αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Αν το ακίνητο είναι μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρούμενο θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή ή εκείνου που παραχώρησε το ακίνητο.

Ακολούθως θα δηλωθούν τα τετραγωνικά της κατοικίας όπως έχουν αναγραφεί στη φορολογική δήλωση και στο έντυπο Ε9 και τέλος αν το ακίνητο είναι σε πολυκατοικία ή όχι.

Αυτά είναι και τα στοιχεία που ζητάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να προχωρήσει η αίτηση. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει ο αιτών είναι να κάνει κλικ στο τετραγωνάκι που αφορά την αποδοχή ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή. Χωρίς αυτό το κλικ – αποδοχή δεν μπορεί να υποβληθεί η δήλωση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πατάει το κουμπί υποβολής της αίτησης και αμέσως του εμφανίζει το αποτέλεσμα. Αν έχει γίνει αποδεκτή θα υπάρχει μία ολόκληρη εικόνα διαφορετικά αν είναι απορριπτική η απάντηση θα εξηγείται και ο λόγος. Ο συνηθέστερος λόγος απόρριψης είναι τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια και δευτερευόντως αν ο φορολογούμενος έχει στην κατοχή του πάνω από 2 οχήματα ή εμπίπτει στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Πηγή: ot.gr