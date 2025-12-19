Ένοχο έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων τον 54χρονο ψευτοερευνητή, για την απόπειρα απάτης σε βάρος της οικογένειας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Στον κατηγορούμενο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Ο 54χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ψευδοεπιστημονικές μεθόδους και ανύπαρκτη «κβαντική τεχνολογία» προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του 33χρονου γιατρού.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα χωρίς ο κατηγορούμενος να είναι παρών καθώς προσκομίστηκε στο δικαστήριο χαρτί στο οποίο επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας. Το χαρτί ωστόσο δεν έγινε δεκτό, καθώς ήταν ιδιώτη γιατρού κι έτσι αποφασίστηκε να γίνει το δικαστήριο. Παράλληλα, η δικηγόρος που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του, αποσύρθηκε πριν το ξεκίνημα της διαδικασίας.

Ως μάρτυρας στη δίκη κλήθηκε η μητέρα του 33χρονου γιατρού, η οποία μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο κατηγορούμενος την προσέγγισε, με σκοπό την ανεύρεση του αγνοούμενου.