Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών βρίσκει την Ελλάδα με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να ζουν, εργάζονται, μεγαλώνουν οικογένειες και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Και όμως, η ένταξη εξακολουθεί να παραμένει σε αναμονή, μαζί με τις άδειες διαμονής, το άσυλο και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρει το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σήμερα στη χώρα ζουν περίπου 518.194 πολίτες τρίτων χωρών με άδειες διαμονής, ενώ 290.097 από αυτούς βρίσκονται σε διαδικασίες ανανέωσης ή έκδοσης της άδειας διαμονής τους, με την αναμονή πολλές φορές να ξεπερνά τα 4 χρόνια.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στηρίζουν ολόκληρους κλάδους της οικονομίας — από τη γεωργία και τις κατασκευές, μέχρι τον τουρισμό, την εστίαση και τη φροντίδα.

Η αναμονή για την ανανέωση ή την έκδοση άδειας διαμονής έχει μετατραπεί σε χρόνιο πρόβλημα. Οι καθυστερήσεις δεν επηρεάζουν απλώς διοικητικά τους ανθρώπους — μπλοκάρουν τη ζωή τους: σε εργασία και ασφάλιση, πρόσβαση σε υγεία και κοινωνικές παροχές, συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες, ελεύθερη μετακίνηση.

Έτσι, άνθρωποι που είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτός συστήματος, χωρίς δική τους ευθύνη, εξαιτίας γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και διοικητικών αδιεξόδων.

Η ένταξη δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην αντοχή των ανθρώπων. Χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σταθερές διαδικασίες και σεβασμό στην καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών. Διότι η προσφορά των μεταναστών είναι θεμέλιο της κοινωνίας μας.

Οι μετανάστες και οι μετανάστριες: κρατούν ζωντανό τον πρωτογενή τομέα, στηρίζουν την τουριστική και κατασκευαστική δραστηριότητα, καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στον τομέα της φροντίδας και ενισχύουν τα δημόσια έσοδα και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η παρουσία τους δεν είναι προσωρινή. Είναι δομικό κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Κι όμως, την ίδια στιγμή, οι καθυστερήσεις στις ανανεώσεις των αδειών διαμονής, τα εμπόδια στο άσυλο και η ποινικοποίηση της μετανάστευσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη υπονομεύουν στην πράξη κάθε έννοια ένταξης, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής.

Ακόμα και σήμερα, η ένταξη στηρίζεται κυρίως: στις ίδιες τις μεταναστευτικές κοινότητες, στις οργανώσεις τους, στην κοινωνία των πολιτών. Η Πολιτεία, συνεχίζει να απουσιάζει από τον πυρήνα της ένταξης.

Τα αιτήματα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών είναι ξεκάθαρα:

Άμεση επιτάχυνση έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής.

Σταθερό, διαφανές και δίκαιο σύστημα νομιμοποίησης.

Πλήρη πρόσβαση στην εργασία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση.

Πραγματική ένταξη και συμπερίληψη στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια.

Κατάργηση της ποινικοποίησης της μετανάστευσης και πρόσβαση σε ασφαλείς διόδους.

Χωρίς σταθερό σύστημα αδειών διαμονής, χωρίς ταχεία διευθέτηση των αιτήσεων ασύλου, χωρίς ίσα δικαιώματα, χωρίς θεσμική αναγνώριση και υποστήριξη των μεταναστευτικών οργανώσεων και συλλόγων η ένταξη είναι απλώς μια λέξη και όχι πραγματικότητα.