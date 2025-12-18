Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18/12, στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας, στο πλαίσιο της οποίας τιμήθηκαν με το Χρυσό Μετάλλιο της Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Κυριάκος Τσαντσάνογλου, Ομότιμος Καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για τις καινοτόμες συμβολές του στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και την έκδοση και ερμηνεία παπυρικών κειμένων, και με το Χρυσό Μετάλλιο της Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, ο Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), για την προσφορά του στον επιστημονικό και πολιτιστικό διάλογο και ως αναγνώριση του συνόλου του έργου του, που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την κοινωνική ευθύνη.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, Μιχάλης Τιβέριος, εκφώνησε ομιλία με θέμα «Η Σχολή του Πλάτωνος. Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές», ενώ ο Γενικός Γραμματέας, Αντώνιος Ρεγκάκος, παρουσίασε την Έκθεση για το έργο της Ακαδημίας κατά το έτος 2025.

Πέραν των δύο Χρυσών Μεταλλίων απονεμήθηκαν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που διακρίθηκαν για το έργο και την προσφορά τους.

Αναλυτικά τα τιμώμενα πρόσωπα και οι διακρίσεις που έλαβαν:

1. Χρυσό Μετάλλιο της Β΄ Τάξεως των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών, στον κ. Κυριάκο Τσαντσάνογλου, Ομότιμο Καθηγητή Κλασσικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και λαμπρού κλασσικού φιλολόγου, για τις καινοτόμες συμβολές του στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και την έκδοση και ερμηνεία παπυρικών κειμένων.

2. Χρυσό Μετάλλιο της Γ΄ Τάξεως των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, στον κ. Θεοδόση Τάσιο, για την προσφορά του στον επιστημονικό και πολιτιστικό διάλογο και ως αναγνώριση του συνόλου του έργου του, που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την κοινωνική ευθύνη.

Α΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3. Βραβείο εις μνήμην Ακαδημαϊκού Ιωάννου Ν. Ξανθάκη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική εργασία στους τομείς της Αστρονομίας ή Αστροφυσικής ή των Επιστημών του Διαστήματος, στους κ.κ. Αλέξιο Λιάκο και Εμμανουήλ Ξυλούρη για την εργασία που υπέβαλαν με τίτλο «NELIOTA: Νέα αποτελέσματα και ανανεωμένες στατιστικές έπειτα από 6,5 έτη συστηματικής καταγραφής σεληνιακών εκλάμψεων λόγω προσκρούσεων» [“NELIOTA: New results and updated statistics after 6.5 years of lunar impact flashes monitoring”].

4. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από την σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική εργασία σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, στους κ.κ. Διονύσιο Μαντζαβίνο και Δημήτριο Μητσοτάκη για την εργασία που υπέβαλαν με τίτλο «Εκτεταμένα Συστήματα Κυμάτων Νερού Εξισώσεων Boussinesq σε Πεπερασμένο Διάστημα: Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση» [“Extended water wave systems of Boussinesq equations on a finite interval: Theory and numerical analysis”].

5. Βραβεία Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου, με χρηματικά έπαθλα 500 ευρώ έκαστο, απονεμόμενα στους ικανοτέρους στο μάθημα της Γεωδαισίας αποφοίτους των αρμοδίων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Ε.Μ.Π. και Α.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στους εξής τρεις (3) αποφοίτους που έλαβαν στο μάθημα της Γεωδαισίας βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 8,5 («Άριστα»): από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, κυρίες Ελισσάβετ Παναγοπούλου και Αγγελική Τζένη (μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα της Γεωδαισίας 9,5 και 9 αντίστοιχα), και από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, στον κ. Σταύρο Κοντορίνη (βαθμός στο μάθημα της Γεωδαισίας: 9).

6. Βραβείο Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Γεωδαισίας, στον κ. Γεράσιμο Μανουσάκη για την εργασία του με τίτλο «Μια G – τροποποιημένη εξίσωση Helmholtz με νέα αναπτύγματα για το διαταρακτικό δυναμικό του πεδίου βαρύτητος της γης, τα συναρτησιακά του, και μελέτη των ισοβαρυτικών επιφανειών» [“A G-Modified Helmholtz Equation with New Expansions for the Earth’s Disturbing Gravitational Potential, Its Functionals and the Study of Isogravitational Surfaces”].

7. Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για πρωτότυπη θεωρητική ή εργαστηριακή εργασία στους τομείς της Υδραυλικής Επιστήμης ή Υδρολογίας, στην κα Ιωάννα Ζώτου για την εργασία της με τίτλο «Αξιολόγηση της προγνωστικής επίδοσης μοντέλων 1D/2D, πλήρως 2D και χαμηλής ανάλυσης 2D του λογισμικού HEC-RAS, ενσωματώνοντας διαφορετικά μέτρα επίδοσης και πληροφορία της πλημμυρικής έκτασης προερχόμενη από απεικονίσεις SAR» [“Assessment of the predictive performance of 1D/2D, fully 2D and coarse-resolution 2D HEC-RAS models by integrating different evaluation metrics and SAR-derived flood boundary information”].

8. Βραβείο Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δ. Κριτικού, με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, απονεμόμενο σε επιστήμονα ή ερευνητή για πρωτότυπη εργασία ή και δραστηριότητές του που προάγουν την έρευνα ή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν εκ της νόσου Αλτσχάιμερ, στον Καθηγητή του Massachussets Institute of Technology κ. Μανώλη Κέλλη Καμβυσέλη.

9. Βραβείο Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δ. Κριτικού, με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, απονεμόμενο σε επιστήμονα ή ερευνητή για πρωτότυπη εργασία ή και δραστηριότητές του που προάγουν την έρευνα ή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν εκ της νόσου Σκλήρυνση κατά πλάκας, στην Καθηγήτρια του Παν/μίου Κρήτης κα Δόμνα Καραγωγέως.

10.Βραβείο Ελισάβετ Φ. Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δ. Κριτικού, με χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, απονεμόμενο σε επιστήμονα ή ερευνητή για πρωτότυπη εργασία ή και δραστηριότητές του που προάγουν την έρευνα ή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων Πνευμονολογικών Ασθενειών – Εντατικής Θεραπείας, στην κα Ελένη Παπουτσή για την εργασία της με τίτλο «Ασθενείς από φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες σε κλινικές μελέτες για το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας» [“Racial and ethnic minority participants in clinical trials of acute respiratory distress syndrome”].

11.Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη επιστημονική εργασία σε κλάδο της Χημείας, στον κ. Ιωάννη Μπουρμπάκη για την εργασία του με τίτλο «Σχέσεις δομής-δραστικότητας στην οξεοβασική κατά Lewis ετερογενή κατάλυση» [“Structure-Activity Relationships in Lewis Acid-Base Heterogeneous Catalysis”].

12.Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη ερευνητική εργασία στην Οργανική Χημεία, στους κ.κ. Πέτρο Γκίζη, Παναγιώτα Στίνη και Ιερασία Τριανταφυλλίδη, για την εργασία τους με τίτλο: «Φωτοκαταλυτική C-H Αλκενυλίωση Αλκανίων Προωθούμενη από Τριχλωριούχο Δημήτριο (CeCl3)]» [“Photocatalytic CeCl3-Promoted C-H Alkenylation and Alkynylation of Alkanes”].

13.Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη στο Ελληνικό Ναυτικό ή γενικότερα την Ελληνική Θάλασσα, στον κ. Δημήτριο Μπαλόπουλο για το βιβλίο του με τίτλο «Ναυτικό Ημερολόγιο: Ταξιδεύοντας στη Χρονογραμμή» (Εκδ.: Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, 2025).

14.Βραβείο Αντιναυάρχου Δημητρίου Φωκά και της συζύγου του Έλλης Φωκά, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη στην ελληνική ιστορία, κατά προτίμηση στην ιστορία του ελληνικού ναυτικού, στον κ. Αναστάσιο Δημητρακόπουλο για το 5τομο έργο του με τίτλο «Ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού, 1874-1912, 1913-1940» (Εκδ.: Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, 2023).

15.Βραβείο εις μνήμην Παναγιώτη και Σπυριδούλας Χρούσου, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως για το 2025, στον κ. Γεώργιο Τσαρμακλή, Παιδίατρο με εξειδίκευση στην Κοινωνική Παιδιατρική και κάτοχο ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής, σε αναγνώριση του πολύπλευρου και διαχρονικού κοινωνικού του έργου προς όφελος των παιδιών που προέρχονται από ευάλωτα και μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

16.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Ομότιμο Καθηγητή Στρατιωτικής Ιστορίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγο ε.α (εν αποστρατεία) κ. Ανδρέα Καστάνη για το βιβλίο του με τίτλο «Στρατιωτικές Επιχειρήσεις – από την Αρχαιότητα έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους» (εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 2022).

17.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Νικόλαο Μιχελάκη, πρώην Διευθυντή του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων, για το βιβλίο του με τίτλο «Οι ρίζες της ελιάς» (Χανιά 2023).

18.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κοινωφελή μη κερδοσκοπική οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ “ΑΝΘΡΩΠΟΣ”» που ιδρύθηκε το 2010 από την κα Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ, με σκοπό την προσφορά ιατροφαρμακευτικής στήριξης σε ευπαθείς ομάδες και άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα και τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

19.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Αρχιπλοίαρχο κ. Δημήτριο Μητσάτσο, κυβερνήτη της ακταιωρού «Φαέθων» που έδωσε την ηρωική μάχη εναντίον της τουρκικής αεροπορίας, και επί δεκαετίες διευθυντή της HELMEPA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την προστασία των θαλασσών, για το βιβλίο του με τίτλο «Άρση Απορρήτου» (εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 2025).

20.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Καθηγητή Ωκεανογραφίας κ. Γεώργιο Χρόνη για το βιβλίο του με τίτλο «Διάπλους – Ένα βιωματικό και ιστορικό ταξίδι της Ελληνικής Ωκεανογραφικής Έρευνας» (εκδ. Καλειδοσκόπιο, 2014).

21.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής του Παν/μίου Αθηνών κ. Διονύσιο Κ. Βώρο, για τη διαχρονική, πολυσχιδή και καταγεγραμμένη προσφορά του στην Ιατρική, την Παιδεία και τη Δημόσια Υγεία.

22.Έπαινος της Ακαδημίας στον κ. Άρη Ψιλοβίκο, Καθηγητή του Παν/μίου Θεσσαλίας, για το βιβλίο του με τίτλο «Οικοϋδραυλική» (εκδ. Τζιόλα, 2022).

Β΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

23.Βραβείο Γ. Αθάνα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίμηση, ποιητού, στην κυρία Ελένη Κεφάλα, για το έργο της με τίτλο Direct Orient, εκδ. Περισπωμένη, Αθήνα 2024, 140 σελ.

24.Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή, για πρόσφατα δημοσιευμένη ποιητική συλλογή, στην Σοφία Κλειούση, για το έργο της με τίτλο Πρεμιέρα, εκδόσεις Ρώμη, Θεσσαλονίκη 2024, 85 σελ.

25.Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση μιας εκ των καλυτέρων ποιητικών συλλογών, που έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας, στην κυρία Αντωνία Μποτονάκη, για το έργο της με τίτλο Τη γλώσσα της την πέταξαν στη γάτα, εκδ. Θράκα, Λάρισα 2024, 70 σελ.

26.Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας Τ. Μυκονίου και Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος εξετάζεται από Επιτροπή, στον πιανίστα κ. Χρήστο Γιώνα-Κοντό (γεν. 1993), για την εξαιρετική επίδοσή του στο πιάνο.

27.Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου, που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά-Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση διαπρέποντος Έλληνα μουσικού εκτελεστή, μουσικού ερμηνευτή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας, μουσικολόγου, στον κ. Ηλία-Ίωνα Λιβιεράτο, εξαίρετο μουσικό με σημαντική διεθνή παρουσία.

28.Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτότυπης, συνθετικής επιστημονικής μελέτης Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που θα αναφέρεται σε θέμα από την ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στην κυρία Teresa Shawcross (Τερέζα Σώκρος), για το έργο της με τίτλο Wisdom’s House, Heaven’s Gate. Athens and Jerusalem in the Middle Ages, εκδ. Palgrave Macmillan, New approaches to Byzantine History and Culture, 2024, 480 σελ.

29.Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση δημοσιευμένου έργου, που θα αναφέρεται στη νεοελληνική ιστορία ή φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα, στον κ. Νίκο Ισ. Μιχαηλίδη, για το δίτομο έργο του με τίτλο Τα ελληνοτουρκικά και οι Κωνσταντινουπολίτες εθελοντές στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1944 (Α΄ τόμος), εκδ. Βιβλιοπωλείο της “Εστίας”, Αθήνα 2021, 766 σελ. και Στον δρόμο προς την Αλήθεια. Η βύθιση του Ευαγγελίστρια με τους Κωνσταντινουπολίτες εθελοντές από το βρετανικό υποβρύχιο Torbay (1941) (Β΄ τόμος), εκδ. Βιβλιοπωλείο της “Εστίας”, Αθήνα 2024, 209 σελ.

30.Έπαθλο Βασιλείου Δημ. Κοντοδήμου, εις μνήμην της μητρός του Μαρίας Δημ. Χατζηβασιλείου-Κοντοδήμου και του αδελφού του Κωνσταντίνου Κοντοδήμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση αξιόλογης μελέτης, αμιγώς επιστημονικού χαρακτήρα, πρωτότυπης και δημοσιευμένης με θέμα από την ιστορία, την αρχαιολογία και εν γένει τον πολιτισμό της Ηπείρου, στον κ. Κώστα Δημ. Κονταξή, για το έργο του με τίτλο Το Κουτσελιό Ιωαννίνων στο χώρο και το χρόνο (Ήπειρος – Ιωάννινα – Παμβώτιδα), έκδοση Μορφωτικού Πολιτιστικού Αιμοδοτικού Συλλόγου Κουτσελιού, Ιωάννινα 2023, 455 σελ.

31.Βραβείο Νανάς (Αθηνάς) Π. Κοντού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, στη μνήμη των αδελφών της Γεράσιμου, Χαράλαμπου και Ερατώς-Αικατερίνης Γ. Μέλλου, λογοτεχνών, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, επί αρχαιολογικών ή ιστορικών θεμάτων της Πελοποννήσου που να άπτονται της μυθολογίας ή της λαογραφίας της περιοχής, στην κυρία Ανθή Γ. Χοτζάκογλου, για το έργο της με τίτλο Ο καραγκιοζοπαίχτης Λάμπρος Καραδήμας. Όψεις του θεάτρου σκιών στην Πελοπόννησο, έκδοση Λαογραφικού Μουσείου Στεμνίτσας, Αθήνα 2024, 376 σελ.

32.Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, αναφερομένης σε θέματα αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας, στον κ. Δημήτριο Ζυγομαλά, για το έργο του με τίτλο Η προστασία των μνημείων της Βόρειας Ελλάδας στα νεότερα χρόνια (1839-1939), εκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 117, Θεσσαλονίκη 2024, 407 σελ.

33.Βραβείο Δημητρίου Σταμ. Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης και εμπεριστατωμένης επιστημονικής μελέτης λαογραφικού –και κατά προτίμηση μουσικολογικού– περιεχομένου, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, που να αφορά πρωτίστως στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, άλλως, τέτοιας μη υπάρχουσας, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, στους συγγραφείς, πρωτοπρεσβύτερο Χρίστο Δ. Κυριακόπουλο και κ. Δημήτριο Κ. Κυριακόπουλο, για το έργο τους με τίτλο Ηρωικά τραγούδια της Πελοποννήσου (Μουσική καταγραφή, Βυζαντινή-Ευρωπαϊκή, Κείμενα, Σχόλια, Πίνακες). Αφιέρωμα στη διακοσιοστή Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας (1821-2021), εκδ. Βιβλιοπηγή, Αθήνα 2024, 560 σελ.

34.Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση του καλύτερου δημοσιευμένου έργου ή ανέκδοτης μελέτης με θέμα από την ιστορία, τη λαογραφία, τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή και τον εν γένει πολιτισμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, που αποτελούν σήμερα τμήματα της Τουρκικής και της Βουλγαρικής επικρατείας, στην μοναδική υποψήφια, κυρία Γεωργία Λουκά-Μουντράκη, για το έργο της με τίτλο Εν Πολυκάστρῳ. Τοπογραφία μνήμης, ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 2023, 216 σελ.

35.Βραβείο Φραγκίσκης Σταυράκη, στη μνήμη του πατέρα της Αριστοτέλη Σταυράκη και της αδελφής της Σοφίας Σταυράκη, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, με θέμα τη λαογραφία για οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου, στον κ. Μηνά Γ. Χουβαρδά, για το έργο του με τίτλο Κάρπαθος. Στην κόχη του αρχιπελάγους. Το νησί με τη ματιά των ξένων χαρτογράφων και περιηγητών (1420-1903), εκδ. iWrite, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 2023, 453 σελ.

36.Βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης φιλολογικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, περί Έλληνος ποιητού ή πεζογράφου που έζησε τον 19ο ή τον 20ο αιώνα, στον κ. στον κ. Peter Jeffreys (Παναγιώτη Τσαφαρά) για το έργο του με τίτλο Στο κάδρο της παρακμής: Φανταστικά πορτρέτα του Κ. Π. Καβάφη, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2024, 346 σελ.

37.Βραβείο Σίμωνος Σίνα, απονεμόμενο οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, άνευ χρηματικού επάθλου, σε προσωπικότητες ή φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που, με ακαδημαϊκή ή πνευματική δράση και προσφορά, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της ελληνικής παιδείας και των ελληνικών σπουδών, εντός και εκτός Ελλάδος, στην κυρία Μαριλένα Κασιμάτη για το έργο της με τίτλο Τσίλλερ-Χάνσεν: Αλληλογραφία, 1859-1890. Η ανέγερση της Σιναίας Ακαδημίας και άλλες ιστορίες, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης- ΜΙΕΤ, Αθήνα 2024, 704 σελ.

38.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία Αθηνά Σχινά, κριτικό εικαστικών τεχνών και ιστορικό τέχνης, για την επί 35 έτη προσφορά της στον χώρο των καλών τεχνών.

39.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Γιάννη Μαμάη, για τη σημαντική προσφορά του στον κόσμο του βιβλίου, φιλοτεχνώντας πλήθος κολοφώνων και μεριμνώντας για την άρτια εμφάνιση σημαντικών έργων.

40.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον, εκ των υποψηφίων στο Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου, κ. Μιχαήλ Παούρη, διεθνώς αναγνωρισμένο σολίστ, συνθέτη, παραγωγό και βιρτουόζο στο μπουζούκι και την κιθάρα.

41.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο περιοδικό με τίτλο Απόπλους. Σαμιακών γραμμάτων και τεχνών περιήγηση, που συμπλήρωσε 35 χρόνια τοπικής έκδοσης και 100 τεύχη σταθερά πολύ αξιόλογου περιεχομένου, ως μία προσπάθεια καλλιέργειας των γραμμάτων και των τεχνών υψηλού πνευματικού επιπέδου σε μία ακριτική περιοχή του Αιγαίου.

42.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, για το πολυετές, εκτενές και υψηλού επιπέδου εκθεσιακό, ερευνητικό και εκδοτικό του έργο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

43. Έπαινος της Ακαδημίας στην κυρία Άννα Μαραγκού, Ιστορικό, Αρχαιολόγο και συγγραφέα, για το σύνολο του έργου της.

44.Εύφημη μνεία της Ακαδημίας στον κ. Στέφανο Γ. Λουμάκη, για το έργο του με τίτλο Λακωνική Βιβλιογραφία, εκδ. Συλλογές, Αθήνα, 2024, 192 σελ.

45.Εύφημη μνεία της Ακαδημίας στους, εκ των υποψηφίων στο Λυκούργειο Βραβείο, κ.κ. Ανδρέα Φούλια και Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου, για το έργο τους με τίτλο Τα θρησκευτικά μνημεία της νέας πόλης της Αμμοχώστου, εκδ. Κέραμος και Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου – Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος», Παραλίμνι – Αγία Νάπα, 2024, 477 σελ.

46.Εύφημη μνεία της Ακαδημίας στον, εκ των υποψηφίων στο Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, κ. Χρήστο Η. Μήτσια, για το έργο του με τίτλο Τρίπολη 1830-2000. Μια νοσταλγική αναδρομή, ιδιωτική έκδοση, Τρίπολη 2024, 436 σελ.

47.Εύφημη μνεία της Ακαδημίας στην, εκ των υποψηφίων στο Βραβείο Ανδρέα Πετροπούλου, κυρία Ευγενία Κατούφα, για το έργο της με τίτλο Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση. Η πολεμική δράση, οι υπηρεσίες και οι προσφορές των Γυναικών στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ιδιωτική έκδοση, 2024, 302 σελ.

48.Εύφημη μνεία της Ακαδημίας στον, εκ των υποψηφίων στο Βραβείο Φραγκίσκης Σταυράκη, κ. Νίκο Στ. Μανούση, για το έργο του με τίτλο Σταμάτης Κ. Μανούσης. Ένα αφήγημα ζωής, εκδ. Μένανδρος, Αθήνα 2025, 463 σελ.

49.Εύφημη μνεία της Ακαδημίας στον Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι», που συμπληρώνει φέτος 95 έτη συνεχούς προσφοράς στην κοινωνία, την παιδεία, την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Κρήτης, με ποικίλες δράσεις, οι οποίες διακρίνονται για την ποιότητά τους, αποκτούν πανελλήνιο ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους Συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ

50. Βραβείο βιογραφίας:

1. στην κυρία Χριστίνα Ντουνιά, για το βιβλίο Το όνειρο και το πάθος. Κ. Γ. Καρυωτάκης, εκδόσεις ΕΣΤΙΑ, 2025. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.500,00€.

2. στους κυρίους Gregory Jusdanis και Peter Jeffreys, για το βιβλίο Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο άνθρωπος και ο ποιητής, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2025, μετάφραση Μιχάλης Μακρόπουλος. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.250,00 € προς έκαστον.

51. Βραβείο ποίησης:

1. στην κυρία Αριάδνη Καλοκύρη, για το βιβλίο Σχέδιο Κήπου, εκδόσεις Κίχλη 2024. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.500,00€.

2. στην κυρία Γκέλη Ντηλιά, για το βιβλίο Το στίγμα των βάλτων, εκδόσεις ΑΩ, 2023. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.500,00€.

52. Βραβείο πεζού λόγου, στην κυρία Σοφία Νικολαΐδου, για το βιβλίο Δικά μας παιδιά, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2024. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000,00€.

53. Βραβείο δοκιμίου, στον κύριο Δημήτρη Τζιόβα, για το βιβλίο Ιστορία, έθνος και μυθιστόρημα στη Μεταπολίτευση. Τραύμα, Μνήμη και Μεταφορά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2024. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000,00€.

54. Βραβείο ιστορικής μελέτης, στον κύριο Στρατή Μπουρνάζο, για το βιβλίο Η ιστορία μιας ματαίωσης. Το Congress For Cultural Freedom και ο πολιτισμικός Ψυχρός Πόλεμος στην Ελλάδα (1950-1967), εκδόσεις Αντίποδες, 2024. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000,00€.

55. Βραβείο παιδικής λογοτεχνίας:

1. στους κυρίους Βασίλη Τερζόπουλο και Πέτρο Μπουλούμπαση για το βιβλίο Άνοιξε τα μάτια, εκδόσεις Υδροπλάνο, 2024. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.250,00 € προς έκαστον.

2. στις κυρίες Κατερίνα Ζωντανού και Κέλλυ Ματαθία-Κόβο, για το βιβλίο Πώς είναι ο κόσμος, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2024. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.250,00 € προς εκάστην.

56. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε να απονείμει Επαίνους για το έτος 2025, χωρίς χρηματικό ποσό, ως ακολούθως στους:

α. Γεώργιο Κωνσταντέλλη, επιμελητή του δίτομου συλλογικού έργου Λήμνος: Ιστορική και Πολιτιστική Κληρονομιά,

β. Αρχιμανδρίτη Αρίσταρχο (Βασίλειο) Γκρέκα, συγγραφέα του βιβλίου Μελετήματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Θεολογίας από τον 8ο αιώνα και εξής,

γ. Ελένη Καπνιά-Αραποστάθη, συγγραφέα του βιβλίου Σε πρώτο πρόσωπο-Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Β’ ο Χατζησταύρου,

δ. Ιωάννη Φύκαρη, συγγραφέα του βιβλίου Το “Σωκρατικό φαινόμενο” στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική προοπτική.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

57. Βραβείο Κωνσταντίνου Κριεζή, για τη βράβευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους, όσον αφορά τη μόρφωση και την διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, στην εκπαιδευτικό κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελεί τα καθήκοντά της, όσον αφορά τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και για το καινοτόμο εκπαιδευτικό της έργο, σε ένα απομακρυσμένο χωριό της χώρας.

58.Τέσσερα Βραβεία από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ το καθένα, απονεμόμενα στα κάτωθι αναφερόμενα τέσσερα (4) τέκνα μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., τα οποία αρίστευσαν και πρώτευσαν έναντι των λοιπών τέκνων μετόχων ή μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ. ανά επιστημονικό πεδίο στις πανελλαδικές εξετάσεις 2025:

1. κυρία Αγγελική Βαρδαλοπάνου του Νικολάου, 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών, με μέσο όρο βαθμολογίας 19,075,

2. κ. Κωνσταντίνο Σταματάκο του Θεοδώρου, 2ο επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, με μέσο όρο βαθμολογίας 19,450,

3. κα Μαρία Παπακώστα του Αθανασίου, 3ο επιστημονικό πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, με μέσο όρο βαθμολογίας 19,625 και

4. κ. Κωνσταντίνο Κούκο του Αστέριου, 4ο επιστημονικό πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, με μέσο όρο βαθμολογίας 19,500.

59.Βραβείο Φιλοσοφίας Ευαγγέλου και Μισιέλ Μουτσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμόμενο ανά διετία, για βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής εργασίας στον κλάδο της Φιλοσοφίας, στον κ. Χρήστο Αθ. Τερέζη για το αδημοσίευτο έργο του με τίτλο: Ο Ξενοκράτης και οι μεταφυσικές κατοχυρώσεις της Οντολογίας: Η Πλατωνική Ακαδημία και η αποθέωση των Μαθηματικών.

60.Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελληνίδων Μητέρων (ΠΣΕΜ), για την εξαιρετική του δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας.

61.Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε άτομο ή σε συντεταγμένη ομάδα ατόμων για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιίας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια στον Ελλαδικό χώρο γενικότερα, οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, στον μετανάστη από την Αλβανία κ. Γκόγκα Λεντιάν, για την πράξη ακραίου ηρωισμού και ηρωικής αυτοθυσίας που επέδειξε τον Ιούνιο του 2025, καταδυόμενος οκτώ μέτρα στον βυθό του ποταμού Άραχθου, ανάμεσα σε κλαδιά και λάσπες, και διασώζοντας δύο παιδιά που κινδύνευαν να πνιγούν στα ορμητικά νερά του ποταμού.

62.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δόκτορος Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη, για την 25ετή επιστημονική και κοινωνική προσφορά του με συναντήσεις, συνέδρια και δημοσιεύματα σχετικά με την ιστορία της Ελλάδος, την Κύπρο, τις διεθνείς σχέσεις, την ειρήνη, το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτισμική μας κληρονομία.

63.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη για τη μεγάλη και συνεχή προσφορά του στους τομείς του Πολιτισμού και της Παιδείας, στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

64.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την επί 40 έτη συνεχή λειτουργία και διαρκή προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

65.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο «Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ανακουφιστικής Φροντίδας» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» για το πρωτοπόρο έργο του στην εξαιρετικού επιπέδου παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς τελικού σταδίου.

66.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον τρίτομο σχολιασμένο κατάλογο όλων των έντυπων χαρτών της Κύπρου σε εύρος 400 χρόνων με τίτλο Cyprus: The Book of Maps. Annotated Catalogue of the Printed Maps of Cyprus, εκδ. Sylvia Ioannou Charitable Foundation, Αθήνα 2025.

67.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Κωνσταντίνο Καρανάσο, διδάκτορα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για το βιβλίο του με τίτλο Ρόδος 1912-1947. Η πολιτική για τον σχεδιασμό του χώρου και τη διαχείριση των μνημείων κατά την ιταλική κατοχή, εκδ. Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, 2023, σελ. 341, για τη σημαντική συμβολή του βιβλίου στην ανάδειξη του σχεδιασμού, νομοθετικού και αρχιτεκτονικού, και της διαχείρισης, από την ιταλική κατοχή, των μνημείων της ιστορικής πόλης της Ρόδου.

68.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Ηλία Δ. Κούβελα, για το βιβλίο του με τίτλο Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια του εγκεφάλου και του νου, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2025, 462 σελ.

69.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία Όλγα Γιαννακογεώργου για το βιβλίο της με τίτλο Αλυκές Μεσολογγίου – Μισή χιλιετία ιστορίας (15ος-20ός αιώνας). Η συγκρότηση της αλοπηγίας στη νεότερη Ελλάδα, εκδ. Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, 2024, 372 σελ.

70.Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον δημοσιογράφο, κ. Γιάννη Μαρίνο, για τη μακρόχρονη συνεισφορά του στη δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπιστία για πάνω από εβδομήντα χρόνια, αλλά και για την επίδραση που άσκησε και ασκεί στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας μας.

71.Έπαινος της Ακαδημίας στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής για την εκδοτική της δραστηριότητα.