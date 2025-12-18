Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης οκτώ ξεχωριστές συμφωνίες πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα, χωρίς ουσιαστική αναφορά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή στην Κίνα.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται 82 εκτοξευτές HIMARS και 420 πύραυλοι ATACMS, συστήματα αντίστοιχα με εκείνα που οι ΗΠΑ είχαν παραχωρήσει στην Ουκρανία για την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, συνολικής αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Πυροβόλα, drones και στρατιωτικό λογισμικό

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης 60 αυτοκινούμενα πυροβόλα, συνοδευτικό εξοπλισμό, αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Στο πακέτο εντάσσονται ακόμη:

στρατιωτικό λογισμικό αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων,

αντιαρματικοί πύραυλοι Javelin και TOW αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων,

ανταλλακτικά ελικοπτέρων αξίας 96 εκατ. δολαρίων,

κιτ αναβάθμισης πυραύλων Harpoon αξίας 91 εκατ. δολαρίων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι οι πωλήσεις εξυπηρετούν «τα εθνικά, οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ», ενισχύοντας την αμυντική ικανότητα της Ταϊβάν και τη «σταθερότητα στην περιοχή».

Νομική υποχρέωση και γεωπολιτική ένταση

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, οι ΗΠΑ έχουν υποχρέωση να συνδράμουν την Ταϊβάν στην αυτοάμυνά της – σημείο που αποτελεί μόνιμη εστία έντασης με την Κίνα, η οποία έχει διαμηνύσει ότι δεν αποκλείει ακόμη και τη χρήση βίας, για την «επανένωση» του νησιού με την ηπειρωτική χώρα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η συμφωνία ενισχύει «τις επαρκείς δυνατότητες αυτοάμυνας και αποτροπής» της χώρας.

Αύξηση αμυντικών δαπανών και το «Taiwan Dome»

Η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που η Ταϊβάν έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 3,3% του ΑΕΠ, το 2026, με στόχο το 5% έως το 2030, έπειτα από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ και του Πενταγώνου για ακόμη υψηλότερες δαπάνες.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε παρουσίασε πρόσφατα ειδικό εξοπλιστικό πρόγραμμα 40 δισ. δολαρίων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος αεράμυνας με την ονομασία «Taiwan Dome».

Η οργισμένη αντίδραση της Κίνας

Το Πεκίνο αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας τη σχετική νομοθεσία –τον Νόμο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA)– ως ευθέως εχθρική προς την Κίνα.

«Το νομοσχέδιο αναπαράγει τη θεωρία της ”κινεζικής απειλής”, ενισχύει στρατιωτικά την Ταϊβάν και υπονομεύει την κινεζική κυριαρχία», ανέφερε η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά» στις αμερικανικές κινήσεις.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε το νομοσχέδιο την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να το υπογράψει εντός των επόμενων ημερών.