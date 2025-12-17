Ένας 48χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής από τις γερμανικές αρχές εντοπίστηκε χτες 16/12 στη Θεσσαλονίκη από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία ο 48χρονος είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο δράστης εμπλέκεται σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική φορολογική ζημία να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 29,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και δύο δύο hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα παραδοθούν στις Γερμανικές Αρχές για περαιτέρω επεξεργασία ενώ ο 48χρονος παραπέμφθηκε στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης.