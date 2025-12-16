Άκυρη και μη εγκεκριμένη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης χαρακτήρισε τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που υπεγράφη μεταξύ της προηγούμενης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και της Τουρκίας ο πρόεδρος του λιβυκού Κοινοβουλίου, Ακίλα Σαλέχ, υπογραμμίζοντας ότι στερείται κάθε νομικής ισχύος.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο Σαλέχ ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ δεν έλαβε ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία και, ως εκ τούτου, δεν είχε την αρμοδιότητα να συνάψει διεθνείς συμφωνίες. Όπως σημείωσε, το μνημόνιο δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δεν επικυρώθηκε, γεγονός που από μόνο του το καθιστά ανυπόστατο.

Χωρίς θεσμική νομιμοποίηση

Ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής τόνισε ότι, βάσει του Συντάγματος, διεθνείς συμφωνίες μπορούν να υπογράφονται αποκλειστικά από νόμιμες κυβερνήσεις που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. «Πρόκειται για συνταγματικό κανόνα που δεν μπορεί να παρακαμφθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία υπογράφηκε χωρίς θεσμική νομιμοποίηση.

Αναφερόμενος στο μέλλον της θαλάσσιας πολιτικής της Λιβύης, ο Ακίλα Σαλέχ έκανε λόγο για μια νέα ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της θέσης της χώρας στην ανατολική Μεσόγειο, μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο διαπραγματεύσεων που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Όπως είπε, το επόμενο στάδιο θα πρέπει να είναι «ένα στάδιο συνεννοήσεων και όχι συγκρούσεων», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η κυριαρχία της Λιβύης στα χωρικά της ύδατα αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Τι είπε για την Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Σαλέχ επισήμανε ότι ορισμένες χώρες αναγνωρίζουν την παρανομία της συμφωνίας, ενώ άλλες τη θεωρούν τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι αρχικά αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι θίγονται τα συμφέροντά της, ωστόσο πλέον εμφανίζεται διατεθειμένη να συμμετάσχει σε διάλογο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Αιγύπτου, η οποία από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμφωνία δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής, ενώ και η Τουρκία, όπως είπε, έχει δηλώσει έτοιμη για συνολικές διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής ξεκαθάρισε ότι δεν απορρίπτει κατ’ αρχήν το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τουρκία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από ειδικούς, να παρουσιαστεί στη νόμιμη κυβέρνηση και στη συνέχεια να τεθεί προς έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κλείνοντας, ο Ακίλα Σαλέχ τόνισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο προκάλεσε εσωτερική σύγχυση και περιφερειακή κρίση, εμπλέκοντας τη Λιβύη σε αντιπαραθέσεις χωρίς ενιαίο εθνικό σχεδιασμό. Παρά ταύτα, σημείωσε ότι η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα αποκτήσει ενιαία φωνή και θα διαπραγματευτεί στη βάση των εθνικών συμφερόντων και όχι προσωπικών επιδιώξεων.