Δεκαέξι νεκροί μαθητές και ο οδηγός του λεωφορείου είναι ο είναι ο τραγικός απολογισμός θανατηφόρου δυστυχήματος στη βορειοδυτική Κολομβία. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν οι μαθητές έπεσε σε χαράδρα.

Οι άτυχοι μαθητές, από τον δήμο Μπέγιο, ένα προάστιο της Μεδεγίν, επέστρεφαν από εκδρομή σε παραλία της Καραϊβικής όπου είχαν πάει για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους.

Πτώση από 40 μέτρα σε χαράδρα

Στο δρόμο του γυρισμού ο οδηγός του λεωφορείου που τους μετέφερε, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει σε χαράδρα από ύψος 40 μέτρων.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές (…) από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε ένας από τους επιζήσαντες σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Instagram.

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικιών μεταξύ 16 και 18 ετών, σκοτώθηκαν, ανέφερε αξιωματούχος στον δήμο Μπέγιο.

22 τραυματίες

Είκοσι δύο τραυματίες, ανάμεσά τους τρεις σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Ρεντόν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο, στο φαράγγι και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία.