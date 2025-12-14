Σαφές μήνυμα υπέρ του θεσμικού διαλόγου και κατά της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στέλνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, τονίζοντας ότι «ο διάλογος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη».

Σε δήλωσή του, χαρακτηρίζει την άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο ως «πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ανησυχητική στάση», επισημαίνοντας ότι δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του πρωτογενούς τομέα ούτε το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Βασικό εργαλείο ο διάλογος

Ο κ. Μπρατάκος υπογραμμίζει ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία ο διάλογος αποτελεί το βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών και αναζήτησης λύσεων, προειδοποιώντας πως η συνειδητή αποχή από αυτόν, ειδικά όταν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο και εντείνει την κοινωνική ένταση.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τον τρόπο διεξαγωγής των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου και η παρεμπόδιση της λειτουργίας λιμένων και αεροδρομίων πλήττουν άμεσα την οικονομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αξιοπιστία της χώρας, ενώ καταπατούν το θεμελιώδες δικαίωμα πολιτών και επιχειρήσεων στην ελεύθερη μετακίνηση.

Το ΕΒΕΑ, όπως τονίζει, καλεί τους εκπροσώπους των αγροτών να αναθεωρήσουν τη στάση τους, ακόμη και την ύστατη ώρα, και να προσέλθουν στον διάλογο, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση ούτε με την «ομηρία» της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά μόνο με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεννόηση.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για θεσμικό διάλογο συνιστά μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα ανησυχητική στάση, που δεν υπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του πρωτογενούς τομέα ούτε το δημόσιο συμφέρον.

Σε μια δημοκρατική πολιτεία, ο διάλογος αποτελεί το βασικό εργαλείο επίλυσης διαφορών και αναζήτησης λύσεων. Η συνειδητή αποχή από αυτόν, ειδικά όταν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο και εντείνει την κοινωνική ένταση.

Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις που εξελίσσονται με τρόπο που παραλύει το εθνικό οδικό δίκτυο και παρεμποδίζει τη λειτουργία λιμενικών και αεροπορικών υποδομών, καταπατούν το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ελεύθερη μετακίνηση και πλήττουν άμεσα την οικονομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την αξιοπιστία της χώρας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί, έστω και την ύστατη ώρα, τους εκπροσώπους των αγροτών να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να προσέλθουν στον διάλογο. Τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας και της οικονομίας. Λύνονται μόνο με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνεννόηση.

Ο διάλογος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη».