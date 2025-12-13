Με απόλυτη επιτυχία έλαβαν χώρα στην Αθήνα, για πρώτη φορά, οι εργασίες της ετήσιας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, στα τέλη Νοεμβρίου.

Οι εργασίες άνοιξαν με μία ιστορική και υψηλού κύρους εκδήλωση, η οποία διεξήχθη στην εμβληματική αίθουσα της Γερουσίας, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων.

Στην κατάμεστη αίθουσα, Ευρωπαίοι πολιτικοί, Έλληνες και ξένοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές και προσωπικότητες με ηγετικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο συμμετείχαν σε μια ουσιαστική συζήτηση για την εμβάθυνση και επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με κεντρικό σύνθημα «Για μια ισχυρή, πιο δημοκρατική και συμπεριληπτική Ευρωπαϊκή Ένωση – προς μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία», η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη για τολμηρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

Η Ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής ατζέντας. Η φιλοξενία των εργασιών της UEF στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένος διάλογος με Έλληνες Βουλευτές για τη δημιουργία Φεντεραλιστικής Ομάδας στη Βουλή των Ελλήνων. Η πρωτοβουλία αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου και αποσκοπεί στη στήριξη των μεταρρυθμίσεων για μια πιο αποτελεσματική και δημοκρατική ΕΕ, στην ενδυνάμωση του ρόλου της Ελληνικής Εθνικής Αντιπροσωπείας στα ευρωπαϊκά δρώμενα και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως προωθητικής δύναμης της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την UEF, την Ομάδα Spinelli και την Ελληνική Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ), σηματοδοτώντας μια κορυφαία στιγμή για τον ευρωπαϊκό διάλογο γύρω από το μέλλον της Ένωσης και τη μετάβαση προς μια ισχυρότερη, δημοκρατικότερη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσημη ξενάγηση στο Κοινοβούλιο, μια συμβολική υπενθύμιση της κοινοβουλευτικής διάστασης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, καθώς και χαιρετισμούς υψηλού επιπέδου από τους:

• Ιωάννη Πλακιωτάκη, Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

• Domenec Devesa, Πρόεδρο της UEF

• Gabriele Bischoff, Πρόεδρο της Ομάδας Spinelli, Ευρωβουλευτή

• Δάφνη Γώγου, Πρόεδρο της UEF Ελλάδας

Από την πλευρά τους, βιντεοσκοπημένους χαιρετισμούς απέστειλαν ο Sandro Gozi, Ευρωβουλευτής και Επίτιμος Πρόεδρος της UEF, καθώς και ο Josep Borrell, πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι τόνισαν την ιστορική σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την ανάγκη πολιτικής τόλμης για την ολοκλήρωσή της.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, με παρέμβαση του Χρήστου Στυλιανίδη, Βουλευτή και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση στο βίντεο που ακολουθεί:

Τα πάνελ της εκδήλωσης

Ακολούθησαν δύο θεματικά πάνελ υψηλού ενδιαφέροντος:

Το πρώτο πάνελ με συντονιστή τον δημοσιογράφο Άγγελο Αθανασόπουλο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της UEF Domenec Devesa, οι Ευρωβουλευτές Δημήτριος Τσιόδρας, Daniel Freund, καθώς και ο βουλευτής Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, αναδεικνύοντας την ανάγκη μιας ενιαίας και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής φωνής στη διεθνή σκηνή, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τη διεύρυνση και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Το δεύτερο πάνελ, με συντονιστή τον συγγραφέα και δημοσιογράφο, Γιάννη Παπαγεωργίου, ανέδειξε τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την κρισιμότητα της διαπραγμάτευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Gabriele Bischoff, Πρόεδρος της Ομάδας Spinelli, ο Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτής της ΝΔ, η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠαΣοΚ, ο πρώην Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, η Ευρωβουλευτής Raquel Garcia Hermida Van der Walle (διαδικτυακά) και ο Γιάννης Μπουρνούς, Αντιπρόεδρος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν επίσης κρίσιμα ζητήματα τεχνολογίας, μετανάστευσης και κλιματικής κρίσης, επιβεβαιώνοντας ότι η ολοκλήρωση της ΕΕ απαιτεί συνθέσεις και κοινή στρατηγική κατεύθυνση.

Οι παρεμβάσεις υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καμπή: η γεωπολιτική αστάθεια, υβριδικές απειλές, άνοδος του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης, οι ενεργειακές προκλήσεις, η ανάγκη για πράσινη και τεχνολογική μετάβαση και η επικείμενη διεύρυνση επιβάλλουν βαθύτερη θεσμική ολοκλήρωση και ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Οι εργασίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής

Οι εργασίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής συνεχίστηκαν τις επόμενες δύο ημέρες, στον Πειραιά, στο κτίριο που στεγάζει την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων βρέθηκε η επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων και πρωτοβουλιών ενόψει της διαμόρφωσης της μελλοντικής στρατηγικής της οργάνωσης, ενόψει του πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 στην Ισπανία.

Τις συνεδριάσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά στήριξε θεσμικά ο Δήμος Πειραιά, με την παρουσία και εκπροσώπηση των Αντιδημάρχων κ. Δημήτρη Καρύδη και κας Ανδριάνας Ζαρακέλη, κατόπιν εντολής και με τη διαρκή υποστήριξη του Δημάρχου Πειραιά. Η ενεργή συμμετοχή της δημοτικής αρχής υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος στη φιλοξενία διεθνών θεσμικών διαδικασιών και στην ενίσχυση του ρόλου του Πειραιά ως κόμβου διαλόγου και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.